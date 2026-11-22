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Вибухова ніч у Краснодарі: повідомили про ймовірне влучання по базі Росгвардії (фото, відео)
Потужні вибухи сколихнули Краснодар цієї ночі, а згодом над містом здійнявся дим.
У ніч проти 22 листопада російський Краснодар опинився під атакою безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів, яскраві спалахи та задимлення в районі військового містечка Росгвардії.
Про це писав моніторинговий канал Exilenova+.
Вибухи в Краснодарі: що відомо про атаку дронів
Близько 22:00 за місцевим часом у Краснодарі пролунала серія вибухів. За даними Exilenova+, їх супроводжували яскраві спалахи. Згодом з’явилися повідомлення про задимлення в районі військової частини №3702 Росгвардії РФ.
«Після численних вибухів у Краснодарі задимлення спостерігається в районі військового містечка в/ч 3702 Росгвардії РФ», — йдеться в повідомленні Exilenova+.
Місцеві жителі також писали в соцмережах про сильний запах гару та їдкий смог у прилеглих кварталах. Фото й відео задимлення публікували з різних районів міста.
За інформацією видання DW, під час атаки, ймовірно, було уражено будівлю Головного управління Росгвардії по Краснодарському краю.
На тлі атаки в аеропорту Краснодара тимчасово обмежили прийом і виліт пасажирських літаків. У місті також увімкнули сирени із сигналом «Увага всім».
Чи атакували Афіпський НПЗ під Краснодаром
Окремо місцеві жителі повідомляли про задимлення в районі Афіпського нафтопереробного заводу. Підприємство розташоване приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Краснодара та є одним із важливих об’єктів паливної інфраструктури Росії.
Однак наразі немає офіційного підтвердження, що завод зазнав ураження.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про атаку на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Після нічних вибухів у промисловій зоні підприємства виникла пожежа, а місцеві жителі повідомляли про густий дим.