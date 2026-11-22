Вибухи в Краснодарі — фото ілюстративне / © соцмережі

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У ніч проти 22 листопада російський Краснодар опинився під атакою безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів, яскраві спалахи та задимлення в районі військового містечка Росгвардії.

Про це писав моніторинговий канал Exilenova+.

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Вибухи в Краснодарі: що відомо про атаку дронів

Близько 22:00 за місцевим часом у Краснодарі пролунала серія вибухів. За даними Exilenova+, їх супроводжували яскраві спалахи. Згодом з’явилися повідомлення про задимлення в районі військової частини №3702 Росгвардії РФ.

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«Після численних вибухів у Краснодарі задимлення спостерігається в районі військового містечка в/ч 3702 Росгвардії РФ», — йдеться в повідомленні Exilenova+.

Місцеві жителі також писали в соцмережах про сильний запах гару та їдкий смог у прилеглих кварталах. Фото й відео задимлення публікували з різних районів міста.

За інформацією видання DW, під час атаки, ймовірно, було уражено будівлю Головного управління Росгвардії по Краснодарському краю.

На тлі атаки в аеропорту Краснодара тимчасово обмежили прийом і виліт пасажирських літаків. У місті також увімкнули сирени із сигналом «Увага всім».

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Чи атакували Афіпський НПЗ під Краснодаром

Окремо місцеві жителі повідомляли про задимлення в районі Афіпського нафтопереробного заводу. Підприємство розташоване приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Краснодара та є одним із важливих об’єктів паливної інфраструктури Росії.

Однак наразі немає офіційного підтвердження, що завод зазнав ураження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про атаку на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Після нічних вибухів у промисловій зоні підприємства виникла пожежа, а місцеві жителі повідомляли про густий дим.

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