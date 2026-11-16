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Вибухова ніч у РФ: в Азові горить нафтобаза після атаки дронів
У Ростовській області безпілотну небезпеку оголосили близько півночі за місцевим часом.
У ніч проти 16 листопада місто Азов, розташоване в Ростовській області Росії, потрапило під атаку — гриміли потужні вибухи, які викликали масштабну пожежу поблизу важливої паливної інфраструктури.
Про це повідомляє ASTRA.
Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки та стовп диму, що здіймався в небі. За попередніми даними, під удар потрапила нафтобаза, що має стратегічне значення для постачання пального через порт.
Російська влада поки що не підтвердила інформацію про масштаб пошкоджень, а українські Збройні Сили також не повідомили про свою причетність до інциденту.
Нагадаємо, напередодні у Ростовській області РФ масовано атакували безпілотники. За попередніми даними, могли бути уражені енергетичні об’єкти.
Крім того, було атаковано військовий аеродром «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ.