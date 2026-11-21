Балтійський флот РФ / © Associated Press

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Військовий експерт Олександр Коваленко поставив під сумнів достовірність повідомлень про атаку безпілотників на Калінінградську область Росії, зокрема на портове місто Балтійськ, де розташована головна база Балтійського флоту РФ. Він не виключає, що інцидент може бути російською провокацією, покликаною виправдати подальшу агресію проти однієї із сусідніх європейських країн.

Про це експерт написав у своєму Telegram-каналі.

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У Балтійську заявили про атаку дронів

Увечері в суботу, 21 листопада, у Калінінградській області РФ оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. У портовому місті Балтійськ, де розташована головна військово-морська база Балтійського флоту Росії, нібито пролунали вибухи та працювала протиповітряна оборона.

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Російські Telegram-канали повідомляли про начебто збиття щонайменше шести безпілотників. Водночас переконливих фото- чи відеопідтверджень прольоту дронів або наслідків можливих ударів наразі немає.

Саме відсутність таких доказів викликала сумніви в Олександра Коваленка. За його словами, наразі інформація про інцидент обмежується повідомленнями про роботу ППО та скаргами місцевих жителів.

Чи була доцільність атаки?

Експерт також поставив під сумнів доцільність імовірного удару по Балтійську. Він зауважив, що для атаки на цю військово-морську базу українським безпілотникам довелося б долати значну відстань, хоча в зоні досяжності є чимало інших, потенційно важливіших цілей.

«Удар заради чого? Щоб що? Який сенс робити колосальний гак, щоб вгатити по морській базі, яка нас особливо не стосується, тоді як у зоні досяжності для наших ударів є куди більше важливих цілей», — написав Коваленко.

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Він припустив, що повідомлення про атаку можуть виявитися частиною російської провокації. Зокрема, Москва могла б використати такий інцидент як привід для виправдання подальших агресивних дій проти однієї із сусідніх європейських держав.

«Багато запитань, і як би це все зрештою не виявилося провокацією, влаштованою самою ж Росією для виправдання подальшої агресії проти однієї із сусідніх європейських країн», — наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, вечірнім повідомленням про загрозу дронової атаки передувала ранкова атака безпілотників у нейтральних водах Фінської затоки. Тоді два БпЛА уразили підсанкційне російське вантажне судно Sparta II, яке раніше використовували для перевезення озброєння. Корабель прямував саме до Калінінградської області.

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