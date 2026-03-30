Вибухи і чорний дим: дрони атакували хімзавод у РФ

У російському Тольятті (Самарська область) безпілотники атакували велике хімічне підприємство «КуйбишевАзот». Після ударів на території заводу виникла пожежа, а над містом піднялися густі стовпи чорного диму.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Тольятті

За даними місцевих жителів, у місті пролунало щонайменше п’ять потужних вибухів, після чого в небі було видно яскраві спалахи. Попередньо відомо, що під удар потрапило саме підприємство «КуйбишевАзот». На оприлюднених у Мережі кадрах видно кілька осередків займання та густий дим, що може свідчити про масштабну пожежу.

Влада регіону попереджала про загрозу ударних дронів, а згодом — підтвердила атаку.

«Жертв немає. Житлові та соціальні об’єкти не постраждали. Ведуться роботи оперативними службами», — написав губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев.

Що відомо про завод

«КуйбишевАзот» є однією з провідних хімічних компаній Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві капролактаму, азотних добрив, а також поліамідних пластиків і синтетичних волокон, що використовуються в автомобільній, текстильній та електронній промисловості.

Відзначимо, що це вже третя атака на Тольятті за останній місяць. Так, у ніч проти 21 березня під удар потрапило підприємство «Тольяттіазот». Це один із найбільших виробників аміаку в Росії.

Ще раніше, 11 березня, дрони також атакували «КуйбишевАзот». Фіксували вибухи та пожежу.