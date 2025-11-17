Вибухи і пожежа: дрони атакували важливий енергетичний вузол в Ульяновській області РФ

У РФ було неспокійно / © Associated Press

У ніч проти 17 листопада дрони атакували електропідстанцію в Ульянівській області Росії.

Про це повідомляють місцеві пабліки, а також підтвердила місцева влада, пише Astra.

«Відбито атаку ворожих БпЛА на підстанцію в Вешкаймському районі. Жертв і постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спецслужби», — зазначив губернатор Ульяновської області Олексій Руських

Губернатор запевняє, що електропостачання населених пунктів здійснюється в штатному режимі.

Однак Astra повідомляє, що на підстанції виникла пожежа. Це підтверджують дані супутників сервісу NASA Firms.

Підстанція «Вешкайма» належить ПАТ «Россети» і є одним із важливих енергетичних вузлів у структурі магістральної електричної мережі Поволжя. Через неї проходять транзитні потоки електроенергії, зокрема від Сизранської та Жигулівської ГЕС, що живлять центральні регіони РФ.

Нагадаємо, у Волгограді й Самарі в ніч проти 16 листопада було чути вибухи, а місцева влада заявила про атаку дронів. Місцеві жителі поскаржилися на пожежі, зокрема, в районі нафтопереробного заводу.