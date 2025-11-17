ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
535
Час на прочитання
1 хв

Вибухи і пожежа: дрони атакували важливий енергетичний вузол в Ульяновській області РФ

Місцева влада традиційно запевняє, що атаку відбито і ситуація перебуває під контролем.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У РФ було неспокійно

У РФ було неспокійно / © Associated Press

У ніч проти 17 листопада дрони атакували електропідстанцію в Ульянівській області Росії.

Про це повідомляють місцеві пабліки, а також підтвердила місцева влада, пише Astra.

«Відбито атаку ворожих БпЛА на підстанцію в Вешкаймському районі. Жертв і постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спецслужби», — зазначив губернатор Ульяновської області Олексій Руських

Губернатор запевняє, що електропостачання населених пунктів здійснюється в штатному режимі.

Однак Astra повідомляє, що на підстанції виникла пожежа. Це підтверджують дані супутників сервісу NASA Firms.

Підстанція «Вешкайма» належить ПАТ «Россети» і є одним із важливих енергетичних вузлів у структурі магістральної електричної мережі Поволжя. Через неї проходять транзитні потоки електроенергії, зокрема від Сизранської та Жигулівської ГЕС, що живлять центральні регіони РФ.

Нагадаємо, у Волгограді й Самарі в ніч проти 16 листопада було чути вибухи, а місцева влада заявила про атаку дронів. Місцеві жителі поскаржилися на пожежі, зокрема, в районі нафтопереробного заводу.

Дата публікації
Кількість переглядів
535
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie