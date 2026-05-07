Вибухи під Москвою: під атакою "жирна" ціль оборонки РФ

ППО РФ збивала цілі

У ніч проти четверга, 7 травня, низка російських регіонів опинилася під масованою атакою безпілотників.

Про це повідомляють Телеграм-канали.

Найгучніше було в Московській області. Місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів, польоти літаків та інтенсивну роботу систем ППО.

У Мережі з’явилося відео з Наро-Фомінська (Московська область), де зафіксовано атаку на місцеву військову частину.

Вибухи в Росії — останні новини

У російській Тулі вночі пролунало щонайменше п’ять вибухів. Росіяни заявляють про атаку безпілотників та роботу ППО, а у Внуково затримали понад 20 рейсів через ситуацію в небі над Москвою.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення двох безпілотників на підльоті до російської столиці. За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

На тлі атаки у московському аеропорту «Внуково» затримуються понад 20 рейсів. Причини затримок офіційно не уточнювалися.

Дата публікації 07:43, 07.05.26 Під Москвою атаковано військову частину - відео

