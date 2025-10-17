Вибухи пролунали над Сочі

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Уночі в районі Сочі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, російська протиповітряна оборона працює по ворожих безпілотниках.

Місцеві жителі повідомили в коментарі виданню SHOT, що чули щонайменше три вибухи над Адлером. За їхніми словами, характерні звуки прольоту дронів долинали зі сторони Абхазії.

У місті майже всю ніч лунала сирена повітряної тривоги. Офіційної інформації від влади на цей момент немає.

Реклама

Як ми вже повідомляли, в ніч 16 жовтня російські міста Енегльс, Саратов і Волгоград атакували дрони.

Так, жителі Енгельса та Саратова чули серію вибухів. Місцевий аеропорт призупинив роботу.

Відомо й те, що у Волгоградській області була атакована електропідстанція Балашовська. Це спричинило пожежу. Через удар низка населених пунктів залишилася без світла.