Вибухи пролунали над Сочі
Уночі в районі Сочі пролунали кілька вибухів.
Уночі в районі Сочі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, російська протиповітряна оборона працює по ворожих безпілотниках.
Місцеві жителі повідомили в коментарі виданню SHOT, що чули щонайменше три вибухи над Адлером. За їхніми словами, характерні звуки прольоту дронів долинали зі сторони Абхазії.
У місті майже всю ніч лунала сирена повітряної тривоги. Офіційної інформації від влади на цей момент немає.
Як ми вже повідомляли, в ніч 16 жовтня російські міста Енегльс, Саратов і Волгоград атакували дрони.
Так, жителі Енгельса та Саратова чули серію вибухів. Місцевий аеропорт призупинив роботу.
Відомо й те, що у Волгоградській області була атакована електропідстанція Балашовська. Це спричинило пожежу. Через удар низка населених пунктів залишилася без світла.