Світ
194
1 хв

Вибухи пролунали над Сочі

Уночі в районі Сочі пролунали кілька вибухів.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Уночі в районі Сочі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, російська протиповітряна оборона працює по ворожих безпілотниках.

Місцеві жителі повідомили в коментарі виданню SHOT, що чули щонайменше три вибухи над Адлером. За їхніми словами, характерні звуки прольоту дронів долинали зі сторони Абхазії.

У місті майже всю ніч лунала сирена повітряної тривоги. Офіційної інформації від влади на цей момент немає.

Як ми вже повідомляли, в ніч 16 жовтня російські міста Енегльс, Саратов і Волгоград атакували дрони.

Так, жителі Енгельса та Саратова чули серію вибухів. Місцевий аеропорт призупинив роботу.

Відомо й те, що у Волгоградській області була атакована електропідстанція Балашовська. Це спричинило пожежу. Через удар низка населених пунктів залишилася без світла.

