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Вибухи розірвали РФ: «пташки» долетіли до Татарстану, росіяни в істериці, ключовий НПЗ у вогні (фото, відео)
Атака на НПЗ у Нижньокамську (Татарстан).
У середу, 8 липня, хороші безпілотники атакували російський Нижньокамськ у Татарстані. Під удар могли потрапити стратегічно важливі об’єкти — нафтохімічний комплекс «Нижньокамськнафтохім» та нафтопереробний завод ТАНЕКО.
Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.
За даними OSINT-спільнот, у Нижньокамську горить нафтопереробний завод ТАНЕКО. Після вибухів у Мережі почали з’являтися фото та відео з місця подій — видно, як над його територією здіймаються густі клуби диму. Вони настільки великі, що їх видно з території інших сусідніх міст.
ТАНЕКО — один із найсучасніших і найбільших нафтопереробних комплексів Росії. Підприємство виробляє автомобільні бензини і дизельне паливо стандарту Євро-5, авіаційний керосин, скраплені вуглеводневі гази, нафтовий кокс, бітуми, базові мастила та інші нафтопродукти.
Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або наслідків атаки російська влада наразі не надала.
Паніка у росіян
Наразі офіційна влада мовчить. У Мережі тим часом масово з’являються відео, які фільмують самі ж росіяни. На кадрах видно прольоти безпілотників над Нижньокамськом, а також густий дим, що здіймається над промисловою зоною.
Росіянам дуже не подобаються вибухи, вони навіть не приховують своїх бурхливих емоцій, панікують та скаржаться на атаку.
Нагадаємо, вночі проти 8 липня у Саратові після серії вибухів спалахнув НПЗ. На відео, що з’явилися у Мережі, видно густий дим і полум'я над підприємством.
Окрім того, вночі у Московській області оголошували ракетну небезпеку. Також Росавіація повідомила про запровадження тимчасових обмежень на роботу аеропортів Внуково та Домодєдово.