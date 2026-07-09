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Вибухи розривають РФ: слідом за Тверю дрони атакували Ставропольський край, горить нафтобаза "Лукойла" (відео)
Цієї ночі дрони атакували одразу дві нафтобази у різних регіонах РФ.
У ніч проти 9 липня безпілотники атакували Росію, уразивши об’єкти нафтопереробної промисловості одразу у двох регіонах.
Про це повідомляють Телеграм-канали.
Цієї ночі дрони атакували нафтобазу у місті Твер та Михайловську Ставропольського краю РФ.
Спочатку стало відомо про вибухи та пожежу у Михайловську. З’ясувалося, що там безпілотники вдарили по нафтобазі «Лукойл-Югнефтепродукт», після чого на місці спалахнула сильна пожежа та здійнявся чорний стовп диму.
Це підприємство займається зберіганням, перевалкою та реалізацією нафтопродуктів через нафтобази та мережу АЗС «Лукойл» на півдні та в центрі Росії.
Згодом стало відомо, що безпілотники дісталися цієї ночі російської Твері. Там, як і на Ставропіллі, під ударом опинилася місцева нафтобаза.
Інформації від місцевої влади про масштаби пожежі на нафтобазі у Твері та постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів ворога в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей — два підприємства військово-промислового комплексу в Брянській області, нафтобаза аеродрому «Белгород», два залізничні мости та склади матеріально-технічного забезпечення противника на ТОТ.