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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вибухи розривають Росію: горить за 2500 км від кордону, Омськ охопили масштабні пожежі (відео)

У російському Омську повідомляють про масштабну пожежу після удару дронів по хімічному заводу.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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В Омську після атаки БпЛА спалахнув хімічний завод

В Омську після атаки БпЛА спалахнув хімічний завод / © Exilenova+

Доповнено додатковими матеріалами

У російському Омську під ударом безпілотників опинився хімічний завод «Омський каучук». Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє Exilenova+.

Опубліковані кадри демонструють сильну пожежу та густий стовп диму над територією підприємства. Зазначається, що Омськ розташований на відстані понад 2500 км від кордону України.

Атаку безпілотників підтвердив губернатор Омської області Віталій Хоценко. За його словами, російська протиповітряна оборона нібито продовжує відбивати атаку, однак безпілотники вже досягли північного промислового вузла. Він додав, що на пісці працюють російські екстрені служби.

В Омську після атаки БпЛА спалахнув хімічний завод / © Exilenova+

В Омську після атаки БпЛА спалахнув хімічний завод / © Exilenova+

В Омську після атаки БпЛА спалахнув хімічний завод / © Exilenova+

В Омську після атаки БпЛА спалахнув хімічний завод / © Exilenova+

В Омську після атаки БпЛА спалахнув хімічний завод / © Exilenova+

В Омську після атаки БпЛА спалахнув хімічний завод / © Exilenova+

В Омську після атаки БпЛА спалахнув хімічний завод / © Exilenova+

В Омську після атаки БпЛА спалахнув хімічний завод / © Exilenova+

«Омський каучук» — велике нафтохімічне підприємство в Росії, яке виробляє синтетичний каучук, фенол, ацетон та компоненти автомобільного пального. Зокрема, завод випускає метил-трет-бутиловий ефір (МТБЕ) — компонент, який додають до бензину для підвищення його октанового числа.

Нагадаємо, вчора 23 жовтня в Росії під ракетною атакою опинився завод «Протон» у місті Орел. Це підприємство виготовляє електроніку для російських ракет і систем ППО.

А вже в ніч проти суботу, 24 жовтня, у Тольятті Самарської області РФ повідомляли про атаку безпілотників на хімзавод «Тольятікаучук», внаслідок якої виникла сильна пожежа.

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