Атака на НПЗ / © Exilenova+

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У Самарській області Росії повідомляють про ймовірну атаку безпілотників на два нафтопереробні заводи — Сизранський і Новокуйбишевський. Після вибухів у районі підприємств виникли пожежі.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

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За словами місцевих жителів, у Сизрані спочатку було чути звук безпілотників, а згодом пролунали вибухи поблизу двох нафтопереробних заводів — Сизранського та Новокуйбишевського.

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У соціальних мережах поширюють фото й відео ймовірних наслідків атаки. На оприлюднених кадрах помітна яскрава заграва від пожежі. Через загрозу ударів безпілотників у Самарській області також запроваджували режим безпілотної небезпеки.

Сизранський нафтопереробний завод належить компанії «Роснєфть» і входить до числа найбільших промислових підприємств Самарської області.

Завод розпочав роботу 1942 року, а від 2007-го перебуває у структурі «Роснєфті». Його проєктна потужність становить приблизно 8,5–8,9 млн тонн нафти щороку.

Підприємство переробляє західносибірську та самарську нафту. Серед його продукції — автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, суднове пальне, бітум та інші нафтопродукти.

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Цей нафтопереробний завод також належить «Роснєфті» та працює від 1951 року. Його потужність первинної переробки сягає 8,8 млн тонн нафти на рік.

На підприємстві виробляють автомобільний бензин, дизельне й авіаційне пальне, мастила, бітум та іншу нафтохімічну продукцію.

Обидва заводи вже неодноразово ставали цілями атак безпілотників.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін пожалівся, що Україна продовжує атакувати об’єкти паливно-енергетичного комплексу РФ попри заклики президента США Дональда Трампа.

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Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на невдоволення російського диктатора Путіна українськими ударами по нафтопереробних заводах та військових кораблях РФ.

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