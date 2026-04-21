Вибухи та пожежа у Новочеркаську: російське місто під масованою атакою дронів

Дрон / © ТСН.ua

У російському місті Новочеркаськ Ростовської області в ніч проти 21 квітня пролунали численні вибухи на тлі масованої атаки безпілотників.

Як повідомляють місцеві жителі в соцмережах, у небі над містом активно працювали сили протиповітряної оборони. Очевидці розповідають про десятки вибухів, стрілянину та яскраві спалахи.

За попередніми даними, в одному з районів міста після падіння уламків збитого дрона виникла пожежа. На місце події виїхали екстрені служби.

За інформацією російських Telegram-каналів, атака тривала кілька годин.

Офіційної інформації щодо наслідків інциденту, постраждалих чи руйнувань наразі немає. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що раніше Туапсе двічі зазнав атак за останні чотири дні. Були пошкоджені об’єкти Туапсинського НПЗ та портова інфраструктура. Пожежу, яка виникла на заводі після другого удару, досі не ліквідовано. Дим із району видно навіть у віддалених населених пунктах уздовж Чорноморського узбережжя.

До слова, за даними президента Володимира Зеленського, завдяки «далекобійним санкціям» Україна лише за березень завдала російському нафтовому сектору збитків на 2,3 млрд дол. Кампанія триває і у квітні. Глава держави наголосив, що Україна й надалі розвиватиме далекобійні можливості для послаблення економічного та воєнного потенціалу РФ.