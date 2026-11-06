Вибухи та пожежі на півдні РФ: повідомляють про можливу атаку на Афіпський НПЗ

Пожежа в РФ / © Exilenova+

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У Краснодарському краї РФ, за попередніми повідомленнями, міг зазнати атаки Афіпський НПЗ. Після серії вибухів у промисловій зоні підприємства помітили пожежу та густий дим, який тягнеться в бік Краснодара.

Про це пише Telegram-канал Exilenova+ із посиланням на місцевих жителів.

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Також надходять повідомлення про пожежі після вибухів у самому Краснодарі та сусідній Адигеї. Масштаби можливих пошкоджень і дані про постраждалих наразі невідомі.

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Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня на території Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаки безпілотників одразу в кількох регіонах, зокрема в Московській області.

Раніше ми писали, що завдяки точним ударам по критично важливих і важкозамінних вузлах переробки російської нафти Україна вивела з ладу суттєву частину російських НПЗ, а західні санкції та величезна територія РФ унеможливлюють їх швидкий ремонт і захист.

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