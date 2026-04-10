Вибухи та пожежі у РФ: у Гуково і Саранську повідомляють про прильоти

Вибухи у Росії / © фото з соцмереж

Реклама

У Росії в ніч проти 10 квітня у кількох регіонах повідомили про вибухи та пожежі.

Про це пише ASTRA.

Зокрема, мешканці міста Гуково Ростовської області заявили про вибух, після якого виникла пожежа. Що саме загорілося — наразі невідомо.

Реклама

Також повідомлення про пожежу на тлі ймовірної ракетної атаки з’явилися у Саранську — столиці Мордовії. За даними місцевих пабліків, за кілька годин до цього в місті оголошували повітряну тривогу, однак згодом її скасували.

Водночас у Мережі оприлюднили відео з місця подій у Саранську. За їхніми даними, кадри геолоковані та справді зняті у цьому місті, однак час зйомки встановити не вдалося. Також неможливо точно визначити, який об’єкт охопив вогонь. Частина матеріалів залишається не верифікованою.

Крім того, про вибухи повідомляють і в тимчасово окупованому Перевальську Луганської області. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Офіційної інформації від російської влади щодо причин вибухів та пожеж станом на ранок немає.

Реклама

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України спільно із Силами безпілотних систем паралізували роботу стратегічного підприємства, яке забезпечувало бронею російське танкове виробництво. Ціллю став Алчевський металургійний комбінат — один із ключових промислових гігантів, що працює на потреби військово-промислового комплексу РФ.