Вибухи та спалений електрощит: причиною пожежі виявились дрібні "непрохані гості"

Равлики влаштували коротке замикання в електрощиті / © Associated Press

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Мешканці одного із сіл Трутновського району Чехії були неабияк налякані гучними звуками, які дуже нагадували справжні вибухи. Як з’ясувалося згодом, причиною паніки стала пожежа у місцевому розподільчому електрощиті, яку спровокували звичайні равлики.

Про це повідомляє видання Focus.

Гучні звуки вибухів та дивна знахідка рятувальників

Інцидент стався в одному з житлових будинків на Трутновщині, куди терміново викликали пожежників після повідомлень про серію дивних звуків вибухів. Вогнеборці оперативно прибули на місце та швидко локалізували займання всередині обладнання.

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Під час ретельного огляду згорілого щита фахівці встановили вкрай незвичну причину аварії. Виявилося, що всередину електрообладнання якимось чином змогли заповзти равлики.

Коли кілька молюсків одночасно торкнулися струмопровідних частин, виникло сильне коротке замикання. Це миттєво призвело до нагрівання контактів, яскравих спалахів та подальшої пожежі, яку місцеві жителі сприйняли за вибухи.

Чому молюски небезпечні для електромереж

За словами рятувальників, хоча для пересічних громадян такі випадки звучать як курйоз, енергетикам вони добре відомі. Секрет криється у вологій поверхні тіла равликів, яка є ідеальним провідником для електричного струму.

На щастя, цього разу інцидент минув без постраждалих, а всі матеріальні пошкодження обмежилися лише згорілим розподільчим щитом. Пожежники встигли вчасно ліквідувати вогонь і не дали йому перекинутися на житловий будинок.

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«Електричні шафи та розподільчі щити, розташовані зовні будівель або у вологих приміщеннях, потребують належного захисту від проникнення дрібних тварин та комах. Це допомагає запобігти аваріям і дорогому ремонту», — нагадали фахівці після ліквідації пожежі.

Домашній пес випадково став причиною масштабної пожежі, увімкнувши тостер на кухні. Вогонь завдав збитків на сотні тисяч доларів і призвів до загибелі трьох тварин.

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