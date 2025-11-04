ТСН у соціальних мережах

Світ
89
1 хв

Вибухи у Нижньогородській області: повідомляють про атаку українських дронів

У місті Кстово Нижньогородської області вночі пролунала серія потужних вибухів — місцеві повідомляють про роботу російської ППО, яка нібито збиває українські безпілотники.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Близько 12 вибухів пролунало над містом Кстово Нижньогородської області Росії. Місцеві мешканці повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони, які нібито відбивали атаку українських безпілотників.

За даними російського Telegram-каналу SHOT, гучні звуки почалися приблизно о 02:15 ночі та тривають досі. Люди чули від 9 до 12 вибухів у різних частинах міста, у небі спостерігали спалахи світла, а від ударних хвиль, за словами очевидців, тремтіли вікна у будинках. Попередньо, російська ППО знищує дрони на околицях Кстова.

Водночас в аеропорту Нижнього Новгорода запровадили тимчасові обмеження на приймання і випуск літаків через загрозу українських БПЛА в небі.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що у Волгоградській області РФ пошкоджено електропідстанцію через атаку дронів.

89
