Вибухи у Нижньогородській області: повідомляють про атаку українських дронів

Близько 12 вибухів пролунало над містом Кстово Нижньогородської області Росії. Місцеві мешканці повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони, які нібито відбивали атаку українських безпілотників.

За даними російського Telegram-каналу SHOT, гучні звуки почалися приблизно о 02:15 ночі та тривають досі. Люди чули від 9 до 12 вибухів у різних частинах міста, у небі спостерігали спалахи світла, а від ударних хвиль, за словами очевидців, тремтіли вікна у будинках. Попередньо, російська ППО знищує дрони на околицях Кстова.

Водночас в аеропорту Нижнього Новгорода запровадили тимчасові обмеження на приймання і випуск літаків через загрозу українських БПЛА в небі.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що у Волгоградській області РФ пошкоджено електропідстанцію через атаку дронів.