Туск вперше зробив заяву про те, чия ракета впала у Польщі

У Польщі зробили заяву про падіння ракети / © Associated Press

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Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету. Також він визнав, що до Польщі, ймовірно, залетіла російська ракета Х-101.

Про це пише польське видання onet.pl.

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Туск визнав порушення польського повітряного простору під час російської масованої атаки на Україну.

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«Під час масованих атак Росії на Україну відбулося порушення польського повітряного простору. Ми маємо серйозний інцидент. На щастя, немає жодних повідомлень про втрати чи жертви. Перші відомості однозначно свідчать, що відповідні служби, насамперед військові та наші пілоти, діяли дуже швидко й оперативно», — сказав він.

Дональд Туск визнав, що ймовірно саме російська ракета залетіла на територію Польщі та вибухнула там.

«Інформація однозначна. Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила політ. Усе вказує на те, що ми маємо справу з російською балістичною ракетою Х-101, але не будемо випереджати результати детального дослідження», — сказав він.

У зв’язку з цією подією прем’єр-міністр Дональд Туск, віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш та міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кєрвінський вирушили до Люблінської області, де було скликано координаційну групу за участю представників відповідних служб.

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Вибухи у Польщі під час масованої атаки по Україні: що відомо

Під час масованої атаки по заходу України у польському Любліні лунала повітряна тривога.

Мешканці Люблінського воєводства скаржилися на вибухи. Зранку у Тарнава-Колонії виявили велику вирву від падіння невідомого об’єкта. Зазначається, що він порушив повітряний простір Польщі близько 03:40, а потім зник з радіолокаційних показників.

Також ракети влучили у житлові будинки у Львові.

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