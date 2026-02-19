Вибухи у Псковській області: у Великих Луках уражено нафтобазу поблизу стратегічної залізниці (фото)

Уражено російську нафтобазу / © фото з соцмереж

У російській Псковській області пролунали вибухи — у місті Великі Луки, за попередніми даними, було уражено нафтобазу.

Про це повідомляють моніторингові ресурси та Telegram-канали, зокрема Exilenova+. У мережі з’явилися кадри моменту атаки на об’єкт, після чого на території спалахнула пожежа.

Ймовірно, мова йде про інфраструктуру, що відповідає за зберігання та транспортування нафтопродуктів. З огляду на критичну роль пального для військової логістики РФ, такі об’єкти мають стратегічне значення.

Зазначається, що поблизу нафтобази проходить важливе для окупаційних сил залізничне сполучення, яке використовується для перевезення вантажів, зокрема військового призначення. У разі підтвердження масштабів пошкоджень це може вплинути на логістичні ланцюги в регіоні.

Офіційної інформації від російської влади наразі немає. Дані щодо наслідків атаки та можливих постраждалих уточнюються.

Зазначимо, що успішні удари по енергетичній інфраструктурі РФ стали частиною операцій Сил оборони України. 12 лютого дрони СБУ вразили Ухтинський НПЗ у Республіці Комі, відстань до якого від українського кордону становить близько 1750 км.

Раніше, 11 лютого, дрони влучили по Волгоградському НПЗ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» — найбільшому в регіоні заводі з річною потужністю 15 млн тонн нафти. Це вже дев’ята атака на підприємство від початку війни. Після удару у Росії повідомляли про паніку та тимчасове закриття аеропорту Ухти.