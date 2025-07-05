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Вибухи у Росії, атаки безпілотників Україні та запевнення Трампа у зброї: головні новини ночі 5 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 липня 2025 року:
Трамп обіцяє відновити постачання Patriot Україні після розмови із Зеленським — Reuters Читати далі –>
У Чугуєві кількість поранених унаслідок удару РФ збільшилася до трьох осіб Читати далі –>
У російському Енгельсі пролунали вибухи Читати далі –>
Вибухи над Чебоксарами: повідомляють про збиття невідомих БПЛА Читати далі –>
Україну атакують російські дрони: озвучена траєкторія руху Читати далі –>