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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2886
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Росії, атаки безпілотників Україні та запевнення Трампа у зброї: головні новини ночі 5 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 липня 2025 року:

  • Трамп обіцяє відновити постачання Patriot Україні після розмови із Зеленським — Reuters Читати далі –>

  • У Чугуєві кількість поранених унаслідок удару РФ збільшилася до трьох осіб Читати далі –>

  • У російському Енгельсі пролунали вибухи Читати далі –>

  • Вибухи над Чебоксарами: повідомляють про збиття невідомих БПЛА Читати далі –>

  • Україну атакують російські дрони: озвучена траєкторія руху Читати далі –>

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