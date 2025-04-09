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Вибухи у Росії та атака на українські міста: головні новини ночі 9 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 9 квітня 2025 року:
Харків опинився під масованими ударами БпПЛА, сталися пожежі, є постраждалі Читати далі –>
Гаряча ніч у Росії: вибухи чути над Саратовською областю та Краснодарським краєм Читати далі –>
Серія вибухів прогриміла над Таганрогом: місто атакували невідомі дрони Читати далі –>
У Грузії сталося масове відключення електрики Читати далі –>
У Краматорську унаслідок атаки дронів є потерпілі: серед них 11-річна дівчинка Читати далі –>