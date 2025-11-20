- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 4406
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у Росії та подробиці про мирний план Трампа: головні новини ночі 20 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Адміністрація Трампа заявила, що завершення війни в Україні є ключовим пріоритетом США
У Тульській області чути вибухи: росіяни заявляють про атаку дронами на напрямку до Москви
У Рязані пролунали понад 10 вибухів
Дочку колишнього президента ПАР звинуватили у вербуванні африканців для війни Росії проти України
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між Росією та Україною — NBC News