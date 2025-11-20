ТСН у соціальних мережах

Вибухи у Росії та подробиці про мирний план Трампа: головні новини ночі 20 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Вибухи в Росії

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі 20 листопада:

  • Адміністрація Трампа заявила, що завершення війни в Україні є ключовим пріоритетом США Читати далі –>

  • У Тульській області чути вибухи: росіяни заявляють про атаку дронами на напрямку до Москви Читати далі –>

  • У Рязані пролунали понад 10 вибухів Читати далі –>

  • Дочку колишнього президента ПАР звинуватили у вербуванні африканців для війни Росії проти України Читати далі –>

  • Трамп схвалив 28-пунктний план миру між Росією та Україною — NBC News Читати далі –>

