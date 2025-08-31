ТСН у соціальних мережах

Вибухи у Росії та протести в Індонезії: головні новини ночі 31 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 серпня 2025 року:

  • Масована атака дронами на Одещину: під ударом Чорноморськ, є перебої зі світлом і водою Читати далі –>

  • Світ охопив спалах смертельної хвороби: вірус Chikungunya косить тисячі людей Читати далі –>

  • Серія вибухів пролунала в місті Міллерово Ростовської області РФ Читати далі –>

  • Протести в Індонезії: підпал парламенту, є загиблі Читати далі –>

  • Вибухи у російському Волгограді: місцеві повідомляють про атаку дронів Читати далі –>

