- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 2051
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у Росії та протести в Індонезії: головні новини ночі 31 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 серпня 2025 року:
Масована атака дронами на Одещину: під ударом Чорноморськ, є перебої зі світлом і водою
Світ охопив спалах смертельної хвороби: вірус Chikungunya косить тисячі людей
Серія вибухів пролунала в місті Міллерово Ростовської області РФ
Протести в Індонезії: підпал парламенту, є загиблі
Вибухи у російському Волгограді: місцеві повідомляють про атаку дронів