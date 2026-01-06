- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1282
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у Росії та стрілянина в столиці Венесуели: головні новини ночі 6 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 січня 2026 року:
У небі над Пензою пролунали вибухи: росіяни заявляють про атаку дронів Читати далі –>
Стрілянина і вибухи пролунали біля президентського палацу у Каракасі — ЗМІ Читати далі –>
Неспокійна ніч у Росії: дрони атакували кілька регіонів: уражено нафтобазу в Липецькій області Читати далі –>
Трамп заявив, що у Венесуелі найближчим часом не буде виборів і пригрозив повторним військовим втручанням США Читати далі –>
Здається, не спрацювала: глава Пентагону потролив російські системи ППО у Венесуелі Читати далі –>