Світ
1282
Вибухи у Росії та стрілянина в столиці Венесуели: головні новини ночі 6 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 січня 2026 року:

  • У небі над Пензою пролунали вибухи: росіяни заявляють про атаку дронів Читати далі –>

  • Стрілянина і вибухи пролунали біля президентського палацу у Каракасі — ЗМІ Читати далі –>

  • Неспокійна ніч у Росії: дрони атакували кілька регіонів: уражено нафтобазу в Липецькій області Читати далі –>

  • Трамп заявив, що у Венесуелі найближчим часом не буде виборів і пригрозив повторним військовим втручанням США Читати далі –>

  • Здається, не спрацювала: глава Пентагону потролив російські системи ППО у Венесуелі Читати далі –>

1282
