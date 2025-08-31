Вибухи у російському Волгограді: місцеві повідомляють про атаку дронів

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 31 серпня над Волгоградом пролунало щонайменше 10 вибухів. За даними російських ЗМІ, роботу протиповітряної оборони пов’язують зі спробою збиття ймовірно українських безпілотників.

Як пише видання SHOT, очевидці повідомили, що близько 15 хвилин тому у південній частині міста було чутно серію гучних вибухів. У небі спостерігали спалахи та чули звук двигунів. Попередньо, збито щонайменше один БпЛА.

Місцеві мешканці стверджують, що дрони заходили на низькій висоті з боку міста Калач-на-Дону. Також повідомлення про вибухи надходять із села Маринівка.

Реклама

Офіційних коментарів від російської влади наразі немає.

Раніше у Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч проти 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора. Йдеться про Афіпський (Краснодарський край) та Куйбишевський (Самарська область) нафтопереробні заводи.