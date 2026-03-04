ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Саратові та Енгельсі: російські міста атакують дрони

Після серії гучних вибухів у російських містах почалися перебої з електропостачанням.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака дронів на Росію

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

Увечері 4 березня у двох російських містах Саратові та Енгельсі пролунали вибухи під час атаки дронів.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

За словами очевидців, у небі не перестають блимати спалахи від вибухів по обидва боки річки Волги.

Усього було чути понад 30 вибухів. Над одним із районів міста видно дим.

Також повідомляється, що після вибухів у Саратові та Енгельсі почалися перебої з електропостачанням.

Місцеві мешканці стверджують, що звуки вибухів були настільки сильними, що в будинках відчувалася вібрація — тремтіли вікна та стіни.

Офіційної інформації про руйнування не надходило.

Як відомо, у Саратові розташований великий нафтопереробний завод, а в Енгельсі — авіабаза бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Це ключовий об’єкт для ракетних ударів по Україні крилатими ракетами Х-101/Х-55.

На тлі масованої атаки дронів «Росавіація» запровадилаі обмеження на прийом та відправлення літаків в аеропорту Саратова, а також Волгограда, Пензи, Сочі, Владикавказу, Грозного та Магаса.

Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого у Саратові та Енгельсі уже лунали вибухи під час атаки дронів.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie