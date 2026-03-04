- Дата публікації
Вибухи у Саратові та Енгельсі: російські міста атакують дрони
Після серії гучних вибухів у російських містах почалися перебої з електропостачанням.
Увечері 4 березня у двох російських містах Саратові та Енгельсі пролунали вибухи під час атаки дронів.
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.
За словами очевидців, у небі не перестають блимати спалахи від вибухів по обидва боки річки Волги.
Усього було чути понад 30 вибухів. Над одним із районів міста видно дим.
Також повідомляється, що після вибухів у Саратові та Енгельсі почалися перебої з електропостачанням.
Місцеві мешканці стверджують, що звуки вибухів були настільки сильними, що в будинках відчувалася вібрація — тремтіли вікна та стіни.
Офіційної інформації про руйнування не надходило.
Як відомо, у Саратові розташований великий нафтопереробний завод, а в Енгельсі — авіабаза бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Це ключовий об’єкт для ракетних ударів по Україні крилатими ракетами Х-101/Х-55.
На тлі масованої атаки дронів «Росавіація» запровадилаі обмеження на прийом та відправлення літаків в аеропорту Саратова, а також Волгограда, Пензи, Сочі, Владикавказу, Грозного та Магаса.
Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого у Саратові та Енгельсі уже лунали вибухи під час атаки дронів.