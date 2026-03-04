Вибухи у Саратові та Енгельсі: російські міста атакують дрони

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

Увечері 4 березня у двох російських містах Саратові та Енгельсі пролунали вибухи під час атаки дронів.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

За словами очевидців, у небі не перестають блимати спалахи від вибухів по обидва боки річки Волги.

Усього було чути понад 30 вибухів. Над одним із районів міста видно дим.

Також повідомляється, що після вибухів у Саратові та Енгельсі почалися перебої з електропостачанням.

Місцеві мешканці стверджують, що звуки вибухів були настільки сильними, що в будинках відчувалася вібрація — тремтіли вікна та стіни.

Офіційної інформації про руйнування не надходило.

Як відомо, у Саратові розташований великий нафтопереробний завод, а в Енгельсі — авіабаза бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Це ключовий об’єкт для ракетних ударів по Україні крилатими ракетами Х-101/Х-55.

На тлі масованої атаки дронів «Росавіація» запровадилаі обмеження на прийом та відправлення літаків в аеропорту Саратова, а також Волгограда, Пензи, Сочі, Владикавказу, Грозного та Магаса.

Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого у Саратові та Енгельсі уже лунали вибухи під час атаки дронів.