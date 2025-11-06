- Дата публікації
Вибухи у Волгограді та під Тулою: атака дронів
У ніч проти 6 листопада в російському Волгограді пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони та атаки дронів.
У російському Волгограді вночі пролунало щонайменше від 8 до 10 вибухів. За словами місцевих жителів, звуки були чутні в західних і північних районах міста. Люди також пишуть про гул у небі та яскраві спалахи, після яких у квартирах «тряслися стіни та вікна».
Попередньо, російська ППО намагається збивати ударні БпЛА, які летіли на низькій висоті зі сторони Волги. Офіційних заяв влада не робила. Про подібні вибухи також повідомляють у сусідніх містах Волжський та Калач-на-Дону.
Крім того, вибухи цієї ночі чули і в Тульській області. Місцеві жителі повідомили про три гучних звуки. Згодом губернатор Олексій Міляєв заявив про збиття безпілотника над регіоном. За його словами, постраждалих і руйнувань не зафіксовано.
Причини вибухів та можливі наслідки наразі уточнюються.
