Вибухи у Волгограді та під Тулою: атака дронів

У російському Волгограді вночі пролунало щонайменше від 8 до 10 вибухів. За словами місцевих жителів, звуки були чутні в західних і північних районах міста. Люди також пишуть про гул у небі та яскраві спалахи, після яких у квартирах «тряслися стіни та вікна».

Попередньо, російська ППО намагається збивати ударні БпЛА, які летіли на низькій висоті зі сторони Волги. Офіційних заяв влада не робила. Про подібні вибухи також повідомляють у сусідніх містах Волжський та Калач-на-Дону.

Крім того, вибухи цієї ночі чули і в Тульській області. Місцеві жителі повідомили про три гучних звуки. Згодом губернатор Олексій Міляєв заявив про збиття безпілотника над регіоном. За його словами, постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

Причини вибухів та можливі наслідки наразі уточнюються.

