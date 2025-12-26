ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Волгограді: у Міноборони РФ кажуть, що збили аж 34 дрони

У ніч проти 26 грудня Росію атакували десятки безпілотників, зокрема прилітало по Волгограду.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Десятки дронів прилетіли до російського Волгограда

Десятки дронів прилетіли до російського Волгограда / © Associated Press

У ніч проти 26 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Волгоград, внаслідок чого у місці розташування нафтопереробного заводу «Лукойл-Волгограднафтопереробка» почалася пожежа.

Про це повідомив Телеграм-канал «Supernova+».

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку дронів на регіон, проте не згадав про удар по НПЗ у Волгограді.

«Сьогодні вночі підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають терористичну атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області. На даний момент постраждалих і пошкоджень об’єктів немає», — написав Бочаров.

Станом на ранок Міноборони РФ нарахувало 77 нібито збитих або перехоплених БпЛА, 34 із них — над Волгоградською областю.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області РФ.

А в ніч проти 12 грудня безпілотники атакували НПЗ у російському місті Ярославль, що за понад 700 кілометрів від державного кордону з Україною.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie