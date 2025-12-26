Вибухи у Волгограді: у Міноборони РФ кажуть, що збили аж 34 дрони

Десятки дронів прилетіли до російського Волгограда / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 26 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Волгоград, внаслідок чого у місці розташування нафтопереробного заводу «Лукойл-Волгограднафтопереробка» почалася пожежа.

Про це повідомив Телеграм-канал «Supernova+».

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку дронів на регіон, проте не згадав про удар по НПЗ у Волгограді.

Реклама

«Сьогодні вночі підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають терористичну атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області. На даний момент постраждалих і пошкоджень об’єктів немає», — написав Бочаров.

Станом на ранок Міноборони РФ нарахувало 77 нібито збитих або перехоплених БпЛА, 34 із них — над Волгоградською областю.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області РФ.

А в ніч проти 12 грудня безпілотники атакували НПЗ у російському місті Ярославль, що за понад 700 кілометрів від державного кордону з Україною.