Вибухи в Бєлгороді: у місті зникло світло та вода, сталася пожежа
Очевидці у соцмережах повідомляють про близько 20 потужних вибухів у Бєлгороді, публікуючи відповідне відео.
Наслідком вибухів, які пролунали в ніч проти 15 березня у прикордонному з Україною російському місті Бєлгороді, стали проблеми зі світлом, водопостачанням та опаленням. Раніше в цьому регіоні було оголошено ракетну небезпеку.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про масований ракетний обстріл.
«Зазнали серйозних пошкоджень об’єкти енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з постачанням електроенергії, водопостачанням та опаленням», — зазначив він.
За словами губернатора, на території одного з об’єктів сталося загоряння.
«Ракетний удар був по об’єктах енергетичної інфраструктури, ТЕЦ, підстанції», — стверджують місцеві мешканці.
Станом на ранок неділі, 15 березня, Сили оборони України не повідомляли про атаку на об’єкти у Бєлгороді.
Нагадаємо, у Росії заявили про масштабну атаку українських безпілотників упродовж суботи, 14 березня. У державі-агресорці стверджують, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 280 українських БпЛА літакового типу.