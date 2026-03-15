Вибухи в Бєлгороді: у місті зникло світло та вода, сталася пожежа

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

Наслідком вибухів, які пролунали в ніч проти 15 березня у прикордонному з Україною російському місті Бєлгороді, стали проблеми зі світлом, водопостачанням та опаленням. Раніше в цьому регіоні було оголошено ракетну небезпеку.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про масований ракетний обстріл.

«Зазнали серйозних пошкоджень об’єкти енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з постачанням електроенергії, водопостачанням та опаленням», — зазначив він.

За словами губернатора, на території одного з об’єктів сталося загоряння.

Очевидці у соцмережах повідомляють про близько 20 потужних вибухів у Бєлгороді, публікуючи відповідне відео.

«Ракетний удар був по об’єктах енергетичної інфраструктури, ТЕЦ, підстанції», — стверджують місцеві мешканці.

Станом на ранок неділі, 15 березня, Сили оборони України не повідомляли про атаку на об’єкти у Бєлгороді.

Нагадаємо, у Росії заявили про масштабну атаку українських безпілотників упродовж суботи, 14 березня. У державі-агресорці стверджують, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 280 українських БпЛА літакового типу.