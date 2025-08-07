Вибухи в Новоросійську: місцеві повідомляють про атаку дронів

Дрон / © ТСН.ua

У місті Новоросійськ, Росія, близько 4-ї години ранку мешканці повідомили про серію потужних вибухів. За попередньою інформацією, працювала система протиповітряної оборони — ймовірно, по ворожих дронах і морських безекіпажних катерах.

Очевидці розповіли “виданню” SHOT, що прокинулися від гучних звуків і чули кілька сильних вибухів. Також у місті спрацювала сирена повітряної тривоги. Офіційні джерела наразі не коментували подію.

Напередодні влада оголосила тривогу вздовж берегової лінії через загрозу атаки морських дронів і закликала мешканців залишатися вдома та триматися трохи далі від вікон. Також у цілях безпеки вже понад дві години перекрито Кримський міст.

Нагадаємо, що дрони вдруге за ніч атакували Ростовську область: пролунали вибухи та виникла пожежа.

У ніч проти 6 серпня у станиці Тацинській Ростовської області РФ пролунали потужні вибухи, зафіксовано падіння уламків збитих дронів та пожежу.