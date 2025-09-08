ТСН у соціальних мережах

Вибухи біля військової частини в РФ: окупантів з Бучі відплата наздогнала аж у Хабаровську

Вранці на паркованні в російському Хабаровську поблизу військової частини спрацювали два вибухові пристрої, є загиблі та поранені серед особового складу.

Буча у 2022 році

Буча 2022 року / © Associated Press

У Росії поблизу Хабаровська стався вибух біля військової частини 6912, військовослужбовці якої брали участь в окупації Кивїщини на початку повномасштабного вторгнення, зокрема були в Бучі та Ірпені.

Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на власні джерела в ГУР.

«Вранці на парковці поблизу військової частини спрацювали два вибухові пристрої, є загиблі та поранені серед особового складу», — повідомило джерело.

Після вибухів російські спецслужби заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту поблизу цього місця, розповіли співрозмовники видання.

Нагадаємо, правоохоронці знайшли вбивцю мешканки Бучі Ірини Фількіної, відомої у ЗМІ як «жінка з червоним манікюром». Російський командир Артем Тарєєв продовжує воювати проти України.

