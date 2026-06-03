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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Вибухи в РФ та посилення конфлікту поміж США та Іраном: головні новини ночі 3 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 червня 2026 року:

  • У Санкт-Петербурзі заявили про атаку на нафтовий термінал: місцеві повідомляють про вибухи Читати далі –>

  • У Росії заявили про атаку на завод, який виробляє обладнання для ракетної та авіаційної техніки Читати далі –>

  • Росію атакували дрони: у Москві заявили про знищення начебто 17 безпілотників Читати далі –>

  • США заявили про зупинку нафтового танкера в Арабській затоці через порушення блокади Ірану Читати далі –>

  • Іран атакував Кувейт і Бахрейн: США завдали удару у відповідь Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
93
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