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Вибухи в РФ та посилення конфлікту поміж США та Іраном: головні новини ночі 3 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 червня 2026 року:
У Санкт-Петербурзі заявили про атаку на нафтовий термінал: місцеві повідомляють про вибухи Читати далі –>
У Росії заявили про атаку на завод, який виробляє обладнання для ракетної та авіаційної техніки Читати далі –>
Росію атакували дрони: у Москві заявили про знищення начебто 17 безпілотників Читати далі –>
США заявили про зупинку нафтового танкера в Арабській затоці через порушення блокади Ірану Читати далі –>
Іран атакував Кувейт і Бахрейн: США завдали удару у відповідь Читати далі –>
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