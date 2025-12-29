Вибухи в Росії: під ударом військовий аеродром та тривога в Тулі

Вибухи пролунали у РФ / © Getty Images

У Росії в ніч проти 29 грудня знову зафіксували серію вибухів у різних регіонах. Під ударом, за повідомленнями, опинився аеродром «Ханська» в місті Майкоп, а в Тулі оголошували ракетну небезпеку.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

За даними пабліків, приблизно після 23:00 у небі над Майкопом у республіці Адигея почали фіксувати безпілотники. Місцеві канали повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони та звуки вибухів.

Згодом з’явилася уточнена інформація, що ціллю атаки нібито став аеродром «Ханська». У повідомленнях зазначалося, що по об’єкту могли бити саме дрони.

Через кілька годин, орієнтовно близько 3-ї ночі, російський канал SHOT повідомив про серію вибухів уже в районі Тули. За словами місцевих жителів, у регіоні було оголошено ракетну небезпеку, після чого вони почули приблизно 14 вибухів.

Окремі пабліки заявляли, що нібито йдеться про збиття балістичної ракети.

Раніше повідомлялося, що у місті Сизрань Самарської області РФ зафіксували атаку безпілотників.

Ми раніше інформували, що Генштаб підтвердив масовану атаку на Сизранський та Волгоградський нафтопереробні заводи.