Вибухи в Росії: під ударом військовий аеродром та тривога в Тулі
Повідомляється про атаку безпілотників на військовий аеродром у Майкопі.
У Росії в ніч проти 29 грудня знову зафіксували серію вибухів у різних регіонах. Під ударом, за повідомленнями, опинився аеродром «Ханська» в місті Майкоп, а в Тулі оголошували ракетну небезпеку.
Про це пишуть російські Telegram-канали.
За даними пабліків, приблизно після 23:00 у небі над Майкопом у республіці Адигея почали фіксувати безпілотники. Місцеві канали повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони та звуки вибухів.
Згодом з’явилася уточнена інформація, що ціллю атаки нібито став аеродром «Ханська». У повідомленнях зазначалося, що по об’єкту могли бити саме дрони.
Через кілька годин, орієнтовно близько 3-ї ночі, російський канал SHOT повідомив про серію вибухів уже в районі Тули. За словами місцевих жителів, у регіоні було оголошено ракетну небезпеку, після чого вони почули приблизно 14 вибухів.
Окремі пабліки заявляли, що нібито йдеться про збиття балістичної ракети.
Раніше повідомлялося, що у місті Сизрань Самарської області РФ зафіксували атаку безпілотників.
Ми раніше інформували, що Генштаб підтвердив масовану атаку на Сизранський та Волгоградський нафтопереробні заводи.