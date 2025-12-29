ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Вибухи в Росії: під ударом військовий аеродром та тривога в Тулі

Повідомляється про атаку безпілотників на військовий аеродром у Майкопі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у РФ

Вибухи пролунали у РФ / © Getty Images

У Росії в ніч проти 29 грудня знову зафіксували серію вибухів у різних регіонах. Під ударом, за повідомленнями, опинився аеродром «Ханська» в місті Майкоп, а в Тулі оголошували ракетну небезпеку.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

За даними пабліків, приблизно після 23:00 у небі над Майкопом у республіці Адигея почали фіксувати безпілотники. Місцеві канали повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони та звуки вибухів.

Згодом з’явилася уточнена інформація, що ціллю атаки нібито став аеродром «Ханська». У повідомленнях зазначалося, що по об’єкту могли бити саме дрони.

Через кілька годин, орієнтовно близько 3-ї ночі, російський канал SHOT повідомив про серію вибухів уже в районі Тули. За словами місцевих жителів, у регіоні було оголошено ракетну небезпеку, після чого вони почули приблизно 14 вибухів.

Окремі пабліки заявляли, що нібито йдеться про збиття балістичної ракети.

Раніше повідомлялося, що у місті Сизрань Самарської області РФ зафіксували атаку безпілотників.

Ми раніше інформували, що Генштаб підтвердив масовану атаку на Сизранський та Волгоградський нафтопереробні заводи.

Дата публікації
Кількість переглядів
195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie