Вибухи в російському Орлі та авіакатастрофа в США: головні новини ночі 5 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 листопада 2025 року:
У Купʼянську тривають запеклі бої: ситуація складна, про повний контроль говорити зарано — оглядач Читати далі –>
Серія вибухів пролунала над Орлом Читати далі –>
В Миколаєві було чутно вибухи: працювало ППО Читати далі –>
У США розбився вантажний літак UPS поблизу аеропорту Луїсвілла: є загиблі Читати далі –>
Російські спецслужби масово створюють фейкові сторінки “Спецпідрозділу Тимура” для дискредитації ГУР Читати далі –>