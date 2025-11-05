ТСН у соціальних мережах

Світ
1081
1 хв

Вибухи в російському Орлі та авіакатастрофа в США: головні новини ночі 5 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 листопада 2025 року:

  • У Купʼянську тривають запеклі бої: ситуація складна, про повний контроль говорити зарано — оглядач Читати далі –>

  • Серія вибухів пролунала над Орлом Читати далі –>

  • В Миколаєві було чутно вибухи: працювало ППО Читати далі –>

  • У США розбився вантажний літак UPS поблизу аеропорту Луїсвілла: є загиблі Читати далі –>

  • Російські спецслужби масово створюють фейкові сторінки “Спецпідрозділу Тимура” для дискредитації ГУР Читати далі –>

