Вибухи в Ростовській області: уражено військові об’єкти під Таганрогом (відео)

Дрон / © ТСН.ua

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В ніч проти 1 серпня 2025 року близько опівночі мешканці Ростовської області Росії повідомили про гучні вибухи в Таганрозі. За попередньою інформацією, один з ударів прийшовся по району КБ імені Берєва.

Про це йдеться у повідомленні у соцмережах.

© із соцмереж

Також вибухи пролунали в селі Петрушино, що розташоване поблизу Таганрога. Там зафіксовано ураження місця базування 325-го авіаційного ремонтного заводу та 708-го військово-транспортного авіаційного полку. Місцеві джерела повідомляють про кілька пожеж на території, де розміщені об’єкти, що використовуються російською армією.

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Офіційного підтвердження від російської влади станом на ранок немає.

Нагадаємо, російська церква придумала «ефективний засіб» боротьби з дронами ЗСУ. Представник РПЦ протоієрей Артемій Володимиров назвав дзвін найкращим засобом захисту від українських безпілотників.