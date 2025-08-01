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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вибухи в Ростовській області: уражено військові об’єкти під Таганрогом (відео)

Вночі 1 серпня в Ростовській області пролунала серія потужних вибухів — під ударом опинилися військові об’єкти у Таганрозі та його передмісті.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ніч проти 1 серпня 2025 року близько опівночі мешканці Ростовської області Росії повідомили про гучні вибухи в Таганрозі. За попередньою інформацією, один з ударів прийшовся по району КБ імені Берєва.

Про це йдеться у повідомленні у соцмережах.

© із соцмереж

Також вибухи пролунали в селі Петрушино, що розташоване поблизу Таганрога. Там зафіксовано ураження місця базування 325-го авіаційного ремонтного заводу та 708-го військово-транспортного авіаційного полку. Місцеві джерела повідомляють про кілька пожеж на території, де розміщені об’єкти, що використовуються російською армією.

Офіційного підтвердження від російської влади станом на ранок немає.

Нагадаємо, російська церква придумала «ефективний засіб» боротьби з дронами ЗСУ. Представник РПЦ протоієрей Артемій Володимиров назвав дзвін найкращим засобом захисту від українських безпілотників.

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