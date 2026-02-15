Вибухи в Сочі РФ та Криму: що відомо про масований "наліт" БпЛА

«Бавовна» у Сочі РФ

Вночі 15 лютого Росію та Крим атакували «добрі» дрони. Вибухи лунали в Анапі, Сочі (Краснодарський край) й тимчасово окупованому Криму.

Відповідні кадри росіяни поширюють у Мережі.

«Наліт» дронів на Крим та РФ — що відомо

Повідомлялося, що вночі 15 лютого понад 150 БаЛА полетіло атакувати об’єкти РФ у Криму. Інформація щодо реальної кількості потребує перевірки й підтвердження.

Краснодарський край РФ цієї ночі також не спав. З кадрів у Мережі видно, що росіянам було вкрай «тривожно» — у містах лунали сирени. Своїми спостереженнями й реакціями вони активно ділилися у соцмережах.

За даними росЗМІ, через «падіння уламків» у селищі Волна Темрюкського району зайнявся резервуар з нафтопродуктами. Постраждалих, як додається, немає.

Попередньо, атакована низка об’єктів у Криму. Вибухи лунали у Керчі, працювала ППО.

«На Тамані, на іншому березі Керченської протоки — гарні прильоти, повідомляють підписники з Керчі», — пише телеграм-канал «Крымский ветер».

За інформацією пабліків, росіянам навіть довелося перекривати Кримський міст. Обмеження зняли лише після 6 ранку.

Сочі / © Андрій Коваленко

«У Сочі — прильотні ночі», — іронічно зауважив голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Згодом стало відомо, що американський літак-розвідник виявляє наслідки нічної атаки по Криму та Краснодарському краю Росії.

«За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier ARTEMIS II злетів з аеродрому „Михайло Когелнічану“ в Румунії та веде розвідку над акваторією Чорного моря», — встановили фахівці.

Атака на РФ та Крим

Нагадаємо, Сили оборони України 12 лютого вдарили по тимчасово окупованому Криму. Вдалося уразити й потопити російський транспортно-десантний катер БК-16. Цього ж дня ЗСУ вразили радіолокаційну станцію РСП-10 та вузол зв’язку противника на півострові.

Окрім цього, 13 лютого ЗСУ знищили склад з боєприпасами ворога на окупованих територіях.

За даними Генштабу ЗСУ, масштаб втрат для Російської Федерації та завданих збитків окупантам наразі уточнюють.