Дата публікації
-
Категорія
Світ
Кількість переглядів
- 423
Час на прочитання
- 2 хв
Вибухи в Сочі РФ та Криму: що відомо про масований "наліт" БпЛА
У неділю, 15 лютого, відбулася масована атака безпілотників на Крим та РФ.
Вночі 15 лютого Росію та Крим атакували «добрі» дрони. Вибухи лунали в Анапі, Сочі (Краснодарський край) й тимчасово окупованому Криму.
Відповідні кадри росіяни поширюють у Мережі.
«Наліт» дронів на Крим та РФ — що відомо
Повідомлялося, що вночі 15 лютого понад 150 БаЛА полетіло атакувати об’єкти РФ у Криму. Інформація щодо реальної кількості потребує перевірки й підтвердження.
Краснодарський край РФ цієї ночі також не спав. З кадрів у Мережі видно, що росіянам було вкрай «тривожно» — у містах лунали сирени. Своїми спостереженнями й реакціями вони активно ділилися у соцмережах.
За даними росЗМІ, через «падіння уламків» у селищі Волна Темрюкського району зайнявся резервуар з нафтопродуктами. Постраждалих, як додається, немає.
Попередньо, атакована низка об’єктів у Криму. Вибухи лунали у Керчі, працювала ППО.
«На Тамані, на іншому березі Керченської протоки — гарні прильоти, повідомляють підписники з Керчі», — пише телеграм-канал «Крымский ветер».
За інформацією пабліків, росіянам навіть довелося перекривати Кримський міст. Обмеження зняли лише після 6 ранку.
«У Сочі — прильотні ночі», — іронічно зауважив голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Згодом стало відомо, що американський літак-розвідник виявляє наслідки нічної атаки по Криму та Краснодарському краю Росії.
«За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier ARTEMIS II злетів з аеродрому „Михайло Когелнічану“ в Румунії та веде розвідку над акваторією Чорного моря», — встановили фахівці.
Нагадаємо, Сили оборони України 12 лютого вдарили по тимчасово окупованому Криму. Вдалося уразити й потопити російський транспортно-десантний катер БК-16. Цього ж дня ЗСУ вразили радіолокаційну станцію РСП-10 та вузол зв’язку противника на півострові.
Окрім цього, 13 лютого ЗСУ знищили склад з боєприпасами ворога на окупованих територіях.
За даними Генштабу ЗСУ, масштаб втрат для Російської Федерації та завданих збитків окупантам наразі уточнюють.