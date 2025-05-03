- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи в Україні та заяви з Білого дому: головні новини ночі 3 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 травня 2025 року:
Наслідки атаки Росії на Харків — майже 50 людей отримали поранення, 8 постраждалих опинилися у лікарнях Читати далі –>
У Ростовській області РФ та окупованій Керчі є "прильоти" — що трапилося (відео) Читати далі –>
США готують нові санкції проти Росії через Україну: Трамп досі не визначився Читати далі –>
Адміністрація Трампа скорочує 1 200 посад у ЦРУ: яку загрозу несе масштабна реорганізація розвідки США Читати далі –>
Вночі 3 травня росіяни атакували Україну ударними дронами: де пролунали вибухи Читати далі –>