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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Вибухи в Україні та заяви з Білого дому: головні новини ночі 3 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Білий дім

Білий дім / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 травня 2025 року:

  • Наслідки атаки Росії на Харків — майже 50 людей отримали поранення, 8 постраждалих опинилися у лікарнях Читати далі –>

  • У Ростовській області РФ та окупованій Керчі є "прильоти" — що трапилося (відео) Читати далі –>

  • США готують нові санкції проти Росії через Україну: Трамп досі не визначився Читати далі –>

  • Адміністрація Трампа скорочує 1 200 посад у ЦРУ: яку загрозу несе масштабна реорганізація розвідки США Читати далі –>

  • Вночі 3 травня росіяни атакували Україну ударними дронами: де пролунали вибухи Читати далі –>

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