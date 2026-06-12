Вибухи від Москви до Тольятті: дрони "привітали" Путіна з "дньом Расії" (фото, відео)

Наслідки атаки дронів на Росію 12 червня і Володимир Путін / © ТСН

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У ніч проти 12 червня Росія зазнала масштабної атаки сотнями дронів, що охопила регіони від Москви до Татарстану. Епіцентрами вибухів стали стратегічні підприємства, що працюють на російський ВПК.

Усе про атаку по ворогу в день Росії читайте на ТСН.ua.

Атака на Тольятті

Під нічною атакою безпілотників опинилася Самарська область Росії. Через це в регіоні запроваджували «Килим», і тимчасово припинили роботу місцеві аеропорти.

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На світанку жителі Тольятті почали масово писати в соцмережах про серію сильних вибухів. За попередніми даними, епіцентр вибухів був на території хімічного підприємства «Тольяттікаучук».

Також у мережі з’явилися кадри густого чорного диму, який піднімався над промисловою частиною міста.

Офіційні органи РФ заявили про нібито успішну роботу систем протиповітряної оборони. Водночас фото та відеоматеріали, які поширюються в Інтернеті, ставлять під сумнів ці твердження.

Слід зауважити, що «Тольяттікаучук» спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку та хімічних компонентів, які застосовуються у виробництві військових шин, гумотехнічних виробів і високооктанового пального для техніки противника. Крім того, підприємство щороку сплачує мільярдні податки, що напряму підживлюють фінансування російської військової машини.

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Атака на «Тольяттікаучук» / © із соцмереж

Дата публікації 07:29, 12.06.26 Кількість переглядів 41 Дрони атакували хімзавод "Тольяттікаучук" у РФ

Атака на Москву

Летіли дрони і на Москву. Мер Сергій Собянін стверджує, що сили ППО начебто знищили сім дронів, які прямували до російської столиці. За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що протягом ночі системи ППО нібито збили 231 український безпілотник над регіонами країни-агресорки та акваторією Азовського моря.

Атака на Нижньокамськ

Також вночі безпілотники атакували російський Нижньокамськ у Татарстані. Через це в аеропортах Казані та Нижньокамська тимчасово обмежили приймання та відправлення рейсів.

Мешканці Нижньокамська повідомляли про серію потужних вибухів у місті. Удар припав на об’єкт компанії «Сібур». Йдеться про комплекс «Нижньокамськнафтохім» — один із найбільших нафтохімічних заводів Росії, що виробляє пластики, синтетичний каучук, поліетилен, поліпропілен та інші продукти переробки нафти й газу.

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За попередньою інформацією, внаслідок атаки зайнялася установка АВТ-8 (атмосферно-вакуумна трубчаста установка), яка є ключовою ланкою в процесі нафтопереробки. Саме тут відбувається первинна переробка сирої нафти та її поділ на бензинові, дизельні, гасові й інші фракції.

У мережі з’явилися відео, на яких видно густий чорний дим над територією підприємства та масштабне займання.

Атака на «Нижньокамськнафтохім» / © із соцмереж

Дата публікації 08:50, 12.06.26 Кількість переглядів 24 Дрони атакували «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані

Нагадаємо, що Москві на тлі загрози атак БпЛА скасували традиційний концерт на Красній площі до дня Росії, який проводили 23 роки поспіль. Раніше на заході анонсували виступи Надії Бабкіної, Лариси Доліної, Олександра Буйнова та інших прихильників диктатора Володимира Путіна, однак більшість артистів цього року не приїхали. Натомість концерт перенесли до культурного центру «Мосрада» на Преображенській площі, менш ніж за 10 км від Кремля. Офіційно причини не пояснювали, однак російські медіа пов’язали це з посиленими заходами безпеки та загрозою ударів безпілотників.

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