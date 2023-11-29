"Vєрнітє мужа, я Zа***лась": у Росії жінки вимагають повернути чоловіків з України – огляд новин

Дружини російських "чмобіків" вже усвідомили, що в Україні на їхніх чоловіків чекає лише один фінал – смерть.

Такого у Росії ще не було. Жінки почали виходити на мітинги навіть у Москві, бо їхніх чоловіків якщо і повертають з України назад, то вже тільки в пакеті.

Що відомо про заворушення у сусідів – дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк на TSN.UA.

Росіянки бунтують

"Вєрнітє мужа, я зає…", отак вже росіянки намагаються повернути своїх чоловіків, але "всьо пішло не по плану" і повертають їх вже хіба що у пакетах. Жінки навіть влаштували пікет, а головними аргументами стали крики й матюки. Словом, все як російська книжка пише.

Щобільше, вони навіть почали дорікати Путіну! В Telegram жінки створили канал, на якому вже майже 25 тисяч підписників. Там вони відверто розповідають всю правду про мобілізацію та вимагають від диктатора зупинити це:

"Сподіваємося, Президент почує наші сподівання, адже ми такі самі виборці. Наші рідні 15-й місяць безпосередньо беруть участь у бойових діях. Їх не хочуть відпускати. Де тисячі контрактників? Ми не повіримо, що за цей час не можна було зробити все необхідне, щоб відпустити мобілізованих цивільних (хто бажає)"

Ви ще вірите у стабільність?

Ми відступимо тільки після того, як наші чоловіки будуть вдома у безпеці (НАЗОВСІМ, ротація нас не цікавить). Тут і зараз ми створюємо фундамент солідарності суспільства проти безстрокової мобілізації. І ми звертаємося до кожного про допомогу".

Фронт все прощає: у Росії помилували вбивць

Натомість канібалів повертають додому і це без перебільшення. Наприклад, від самого Путіна злочинець-рецидивіст Денис Горін отримав помилування, хоча він мав гнити за ґратами 22 роки за кілька жорстоких вбивств. Так, 44-річний Горін вже тричі потрапляв до в'язниці за вбивства:

2003 року зарізав людину і глумився над її тілом,

2010 року вийшов достроково і вчинив ще три вбивства, деякі з них на пару зі своїм братом;

2018 року суд засудив Горіна до 22 років колонії особливого режиму.

Також нещодавно стало відомо, що Путін помилував учасника банди сатаністів із Ярославля Миколу Оголобяка, який убив та розчленував чотирьох підлітків та з'їв деякі частини їхніх тіл. Він пішов воювати в Україну і повернувся додому після поранення, як і Денис Горін. А от звичайних росіян з фронту не пускають.

Тож жінки навіть намагаються штурмувати чиновників, але дарма. Депутат Держдуми Віталій Мілонов смачно їм проїхався по вухах. З’їжджати з теми депутати добре знають як, і Мілонов не виняток. Він дуже вміло міняє тему на своїх дідів.

Слід також пригадати звернення диктатора й оголошення війни, точніше – так званої СВО. Мілонов, як то кажуть, став забувати. Здається, хтось потрапить "на кавьор" до Путіна, бо відколи це в Росії вживають слово "війна"? Це ж все "спєциальная ваєнная апєрация". До слова, мітинги вже згортають, бо "запрєтілі".

Протести забороняють

Тим часом в Челябинську і Санкт-Петербурзі гайки прикрутили, а в Кемеровській області і Красноярському краю до жінок, які підписані на телеграм-канали або брали участь в мітингах, уже постукалися поліцейські. За словами жінок, вони обійшли вже безліч чиновників: ходили до Смольного, відвезли 100 000 підписів вагою 30 кг до адміністрації президента в Кремль, були в Міноборони та прокуратури, а також зустрічалися з віцегубернатором Петербурга Борисом Піотровським. Але у всіх цих випадках отримали лише відписки.

Наразі жінки домагаються створення регіональної робочої групи, зустрічі з депутатами, зокрема головою Комітету Держдуми з оборони Андрієм Картаполовим, а також губернатором Бєгловим. Родички мобілізованих також наполягають вимагають дозволити мітингувати за повернення мобілізованих та обговорення цього питання на пресконференції Путіна. А от чи дасть це взагалі хоч якийсь результат – поки можна тільки здогадуватися. Та і яка свобода слова в РФ може бути.

Але не забуваємо, що одне місце в кремлівського диктатора підгорає, бо на носі в Росії вибори, й такі заворушення Путіну геть не на руку, тож усім регіональним чинам вже наказали підкупати дружин мобілізованих.

Мобілізація по-російськи

До слова, 2024 рік Путін оголосив роком сім’ї. Сотні тисяч загиблих, дружини втратили чоловіків, діти тат, і таких буде ще більше, і більше, адже мобілізація шаленими темпами там продовжується і донині. Щонайменше до нового року там збираються призвати на фронт в Україну ще 130 тисяч чоловіків. "В темну" мобілізація відбувається у куди більших масштабах.

До прикладу, розглянемо Якутськ. А враховуючи, що усе населення міста від 18 до 59 років становить трохи менш як 187 тисяч осіб, а чоловіків у місті приблизно 43,5%. Таким чином, навіть якщо припустити, що з однієї адреси було мобілізовано лише одного чоловіка, а мерія змогла охопити всі такі адреси, то на війну було викрадено понад 2% працездатного чоловічого населення міста.

З огляду на те, що говорити про це не дозволяють, жінки запустили флешмоб й почали розклеювати на автівках наліпки з написами: "Вєрнітє мужа, я зає…", чи "вєрнітє зятя". Схоже, що такі наклейки на авто – єдиний шанс дружин мобілізованих хоч якось звернутись до влади і не опинитись в автозаку. Але це не точно.

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