В'єтнам евакуює тисячі людей, закриває школи і аеропорти: на країну суне потужний тайфун Каджікі

Тайфун у В'єтнамі. / © Associated Press

У В'єтнамі закрили школи, аеропорти та евакуюють тисячі людей через наближення потужного тайфуну Каджікі. Він має дістатися суші вже сьогодні. Очікується, що швидкість вітру може досягти 180 км/год.

Про це повідомляє CNN.

За даними національного агентства метеорологічних прогнозів В'єтнаму, тайфун затопив південний острів Хайнань на півдні Китаю. Цієї ночі він ночі пройшов над Тонкінською затокою зі швидкістю вітру 166 км/год.

За даними державного видання VN Express, станом на ранок 25 серпня в низинних прибережних населених пунктах було евакуйовано понад 40 тисяч людей. Окрім того, мешканцям заборонено виходити з дому від 11:00 до 18:00 за місцевим часом.

Каджікі досягне берегів центральних провінцій Тханьхоа та Нгеан сьогодні ввечері. Вони розташовані приблизно за 166 км на південь від Ханоя. Прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь попередив, що шторм може спричинити сильні дощі, раптові повені та зсуви, особливо в низинних прибережних районах.

“Це надзвичайно небезпечний шторм, що швидко рухається”, – йдеться в заяві уряду.

Сьогодні управління цивільної авіації країни закрило два провінційні аеропорти в центральному В'єтнамі. Крім того, авіакомпанії скасувалирейсів через наближення тайфуну. Школи в Тхань Хоа також закрли щонайменше на два дні.

Влада центральних провінцій країни в неділю запровадила надзвичайні заходи, які включали план евакуації близько 587 тис. осіб з провінцій Тхань Хоа, Куангчі, Хюе та Дананг, заборону рибальським суднам відходити від берега та забезпечення безпеки дамб і протипаводкових стін.

За прогнозами синоптиків, штормові хвилі можуть досягати висоти до 1,5 метра. Рівень моря в деяких районах може піднятися на понад 3,5 м. Існують побоювання, що зливи та вітри затоплять ферми та навіть цілі, знищуючи врожай та вбиваючи худобу.

Китайський метеорологічний центр повідомив, що шторм принесе сильні дощі в 13 провінціях центрального та північного В'єтнаму, а також у Лаос і Таїланд. У деяких регіонах прогнозується від 200 до 400 міліметрів опадів, а в окремих районах – понад 600 мм

Уряд В'єтнаму порівняв силу Каджікі з тайфуном Ягі, який обрушився на країну у вересні 2024-го, вбивши близько 300 людей і завдавши збитків на суму 3,3 млрд доларів.

Тайфун вже пронісся повз південне узбережжя китайського острова Хайнань та частини провінції Гуандун напередодні ввечері. Місто Санья на острові Хайнань закрило туристичні пам'ятки, підприємства та призупинило роботу громадського транспорту.

Влада оголосила червоний рівень попередження про тайфун – найвищий у системі кольорового попередження Китаю – та підвищила рівень екстреного реагування до найсуворішого.

