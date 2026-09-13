«Вигнати всіх українців»: Портников попередив про моторошні геноцидні плани РФ

Журналіст Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

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Росія прагне не лише захопити українські території, а й знищити, витіснити або примусово асимілювати українське населення.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников після заяви радника президента РФ Антона Кобякова про нібито «порятунок України» шляхом переселення росіян на українські землі.

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У Росії заговорили про «порятунок» України

Кобяков заявив, що Росія нібито вже «рятувала» Україну таким способом за часів імператриці Катерини II. Портников назвав ці слова «досить відвертим і безсоромним визнанням етноциду як однієї з головних цілей путінської війни».

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«Без всякого розуміння аморальності таких тез», — наголосив журналіст.

За його словами, особливо показовим є те, що подібні заяви лунають відкрито під час міжнародного форуму.

«Навіть нацисти у часи Другої світової побоювалися розповідати світові про „остаточне вирішення єврейського питання“ й ховали документи про голосування на озері Ванзеє. А тут — чітка констатація намірів під час міжнародного форуму!» — написав Портников.

«Остаточне вирішення українського питання»

Журналіст наголосив, що роками говорить про значно ширшу мету російської війни проти України, ніж просто захоплення територій.

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«Коли я роками стверджую, що однією з головних цілей путінської війни з Україною є не тільки захоплення території, а й „остаточне вирішення українського питання“, багато хто вважає це перебільшенням і навіть пропагандою», — зазначив Портников.

Він зауважив, що частина людей досі вважає, що після окупації українських територій життя місцевого населення принципово не зміниться.

«Насамперед ті, для кого українець — питання не ідентичності, а запису в паспорті. Ці люди можуть бути і не проти існування України, але впевнені, що з окупацією території, де вони проживають, для них не зміниться практично нічого — хіба що назва супермаркету і колір прапора над міськрадою», — пояснив журналіст.

Окупованих українців можуть не намагатися зробити лояльними

На думку Портникова, багаторічна війна та російський терор роблять місцеве населення потенційно нелояльним до окупаційної влади.

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«Населення, яке вже пʼятий рік існує під бомбардуваннями, люди, які втрачають своїх родичів та друзів на фронті чи під час обстрілів тилу, за визначенням не можуть бути лояльними й безпечними для окупаційної влади», — написав він.

Журналіст вважає, що Росія не шукає способів сформувати таку лояльність.

«Путін і не намагається знайти модель створення такої лояльності — він думає, як знищити і вигнати всіх», — стверджує Портников.

«Знищення, вигнання і маргіналізація»

Портников також наголосив, що, на його думку, політика переселення та витіснення місцевого населення не є новою для Росії.

«Насправді в такій практиці немає нічого нового для Москви, більше того — саме знищення, вигнання і маргіналізація місцевого населення завжди було ключем до посилення майбутньої імперії», — заявив журналіст.

Він нагадав про історичні приклади переселень, депортацій та русифікації різних народів Російською імперією та СРСР.

«І так, Путін дійсно хотів би вигнати всіх українців (а тих, кого не вдасться вигнати, — залякати й „перевиховати“) і заселити українські землі своїми співвітчизниками», — написав Портников.

«Вони нас не обманюють»

Наприкінці журналіст закликав серйозно сприймати подібні заяви російських посадовців.

«Для того, щоб протистояти цим злочинним планам, в них потрібно хоча б для початку повірити», — наголосив він.

Портников навів слова колишньої прем’єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр про необхідність вірити тим, хто відкрито заявляє про намір завдати шкоди.

«Цей висновок — те, що дуже важко прийняти й осягнути багатьом українцям. Але його доведеться зробити», — зазначив журналіст.

І додав: «Путін та його радники дійсно збираються знищувати й виганяти тих, хто тут живе. Вони нас не обманюють. Ось чому так важливо їх зупинити».

Нагадаємо, раніше Портников висловився, що Росія, на його думку, не має ресурсів, які можна було б порівняти із сукупними можливостями Заходу, тому Кремль може шукати інший спосіб змінити перебіг війни.

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