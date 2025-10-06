Електродеталь спеціалізується на виготовленні засобів радіоелектронної боротьби

Внаслідок ракетного удару 29 вересня по заводу «Електродеталь», що розташований у місті Карачев, в Брянській області (РФ), значних руйнувань зазнав головний цех підприємства.

Про це свідчать знімки, які оприлюднила спільнота «Кіберборошно».

На опублікованих кадрах чітко видно пробиту покрівлю головного цеху, що свідчить про пряме влучання. Крім того, на території стратегічного підприємства зафіксовано пошкодження котельні. За попередніми даними, руйнування є наслідком влучання щонайменше двох крилатих ракет «Нептун».

Деталі атаки та значення цілі

Удар по підприємству було здійснено підрозділами ракетних військ і артилерії Збройних сил України у взаємодії з Військово-морськими силами. За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, загалом по заводу «Электродеталь» було випущено чотири ракети Р-360 «Нептун» з відстані близько 240 км.

Цей об’єкт було обрано ціллю не випадково. Завод «Электродеталь» є ключовим елементом російського військово-промислового комплексу (ВПК) та розташований у місті Карачев (координати: 53.127086354707295,35.008580155847966).

Підприємство спеціалізується на критично важливій для військової машини РФ продукції:

виробництво засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ);

виготовлення вимірювальних приладів;

виробництво електронних з’єднувачів і кабельної продукції.

За інформацією Telegram-каналу «Полковник ГШ», саме тут виробляють спеціальні циліндричні та прямокутні з’єднувачі (типи СНЦ, СНП, СП), які є невід’ємною складовою міжблочних систем більшості російських крилатих і балістичних ракет.

Крім того, завод, що є одним із провідних підприємств радіоелектронної промисловості РФ, збуває свою продукцію понад 1,5 тисячі організацій російського ВПК. Його вироби також використовуються у виробництві FPV-дронів «Химера». Загалом номенклатура продукції включає понад 25 тисяч найменувань електричних роз’ємів для аерокосмічної та спеціальної промисловості.

Пожежа на заводі, яку також зафіксували російські джерела (Astra, Dnipro Osint), підтверджує серйозність завданих збитків підприємству, яке перебуває під санкціями США та України.

Нагадаємо, днями у Росії, в Пермському краї, після двох потужних вибухів сталася пожежа на хімзаводі «Азот», який є найбільшим виробником азотних добрив у РФ.

Підприємство випускає аміак, карбамід та аміачну селітру, які застосовуються також у виробництві вибухових речовин.