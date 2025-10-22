ТСН у соціальних мережах

Світ
409
2 хв

Виграш у лотерею змусив родину ховатися та змінити прізвище: що сталося

Подружжя виграло в лотерею, але життя стало випробуванням

Наталія Магдик
Виграш

Виграш / © pixabay.com

Багато людей мріють виграти в лотерею, але для однієї пари виграш перетворився на справжнє випробування. Тисяча фунтів стерлінгів на тиждень довічно, виграні в лотерею на початку 80-х, не принесли одній британській родині фінансової свободи, а стали джерелом постійних проблем і змусили їх змінити ім’я та переховуватися.

Про це пише видання The Mirror.

Як розповів друг подружжя, у 1980-х вони виграли £1,000 на тиждень на все життя. Здавалося б, фінансова свобода — мрія, але насправді виграш приніс їм чимало проблем і навіть змусив ховатися від родичів.

«Вони вже були „заможними“ родичами для обох сімей. Насправді вони були просто верхнім середнім класом. Вони продали свій будинок і фактично ховалися понад чотири роки, бо їхні родичі були абсолютно безжальні й намагалися відстежити їх, щоб отримати свою частку», — розповів друг подружжя на Reddit.

Ситуація ускладнилася настільки, що їхнім дітям віком 10 і 14 років довелося піти зі школи, а сама родина навіть змінила прізвище, щоб хоч трохи повернути анонімність.

«Я одного дня прийшов додому зі школи і побачив машину, повну їхніх родичів, які чекали, щоб поговорити з моїм братом про те, де його друзі. Це було страшно. На щастя, наші сусіди втрутилися і змусили їх піти. Мій брат ховався в будинку, він їх упізнав і спустився в провулок позаду нашого будинку. Після цього ми майже не бачили його друга, думаю, вони переїхали до великого міста на Східному узбережжі», — додав він.

У коментарях до публікації користувачі також висловлювали здивування:

«Це неймовірно, що £1,000 на тиждень могло призвести до такої поведінки. Навіть якщо в 80-х це було багато, все одно цього недостатньо, щоб назвати себе надзвичайно багатими. Швидше це гроші, щоб добре забезпечити собі пенсію».

«Яку „частку“ ці люди взагалі очікували отримати? Тисяча фунтів на тиждень — це чудово і забезпечило б комфорт більшості людей, але це не гроші, щоб стати супербагатими. Якщо вони вже були верхнім середнім класом, додаткові £52 тис. на рік нічого б не змінили».

«Мене вражає, наскільки безсоромними можуть бути люди».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що житель Великої Британії Кіт Гоуф виграв у лотерею 9 млн фунтів стерлінгів (приблизно 495 млн грн — ред.) і це зруйнувало його життя.

