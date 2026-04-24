Виграв $400 000: військового США судять за нечесні ставки на захоплення Мадуро

Військовому США висунули обвинувачення за нечесні ставки на захоплення Ніколаса Мадуро

Американського військового Геннона Кена Ван Дайка обвинуватили у використанні секретних планів Пентагону для ставок на платформі Polymarket. Користуючись доступом до даних щодо термінів захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, він збагатився на понад 400 тис. дол.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Обвинувачення військового, який збагатився на захопленні Мадуро

Мін’юст оголосив про оприлюднення обвинувального акта щодо Геннона Кена Ван Дайка. Його підозрюють у незаконному використанні конфіденційної урядової інформації для власного збагачення, привласненні непублічних даних держави, шахрайстві з товарними контрактами, електронному шахрайстві та проведенні незаконної фінансової операції.

За версією слідства, військовий застосовував чутливу засекречену інформацію для ставок на платформі прогнозних ринків Polymarket. У документі зазначається, що він був причетний до підготовки та проведення військової операції США із затримання Мадуро під назвою Operation Absolute Resolve і скористався доступом до секретних даних про неї для отримання прибутку.

«Нашим військовослужбовцям довіряють засекречену інформацію для того, щоб вони могли виконувати свої завдання максимально безпечно та ефективно, і їм заборонено використовувати цю надзвичайно чутливу інформацію для особистого фінансового збагачення», — заявив виконувач обов’язків генпрокурора Тодд Бланш.

Федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка Джей Клейтон підкреслив, що прогнозні ринки не можуть бути майданчиком для зловживання секретною інформацією.

«Обвинувачений, ймовірно, зрадив довіру, яку йому надали Сполучені Штати, використавши засекречену інформацію про чутливу військову операцію для ставок на її терміни та результати з метою отримання прибутку. Це класичний інсайдерський трейдинг і є незаконним відповідно до федерального законодавства. Особи, яким довірено охороняти державні таємниці, зобов’язані їх захищати разом із військовослужбовцями, а не використовувати для особистого збагачення», — висловився Клейтон.

Помічник директора ФБР Джеймс С. Барнакл-молодший заявив, що Ван Дайк заробив понад 400 тис. дол., «торгуючи результатами подій, пов’язаних із Венесуелою, після того як дізнався про операцію завдяки своїй службі в армії США».

Деталі вчинку військового, який ставив на захоплення Мадуро

Згідно з матеріалами обвинувального акта, оприлюдненого у федеральному суді Мангеттена, Ван Дайк у межах своїх службових обов’язків підписував угоди про нерозголошення, якими зобов’язувався «ніколи не розголошувати, не публікувати і не розкривати у письмовій, усній формі, поведінкою чи будь-яким іншим способом… будь-яку засекречену або чутливу інформацію», пов’язану з військовими операціями. Орієнтовно від 8 грудня 2025 року і щонайменше до 6 січня військовий був залучений до підготовки та реалізації операції із захоплення Мадуро, маючи доступ до непублічних засекречених даних про неї.

2025 року платформа прогнозних ринків Polymarket запустила бінарні контракти щодо можливих подій, пов’язаних із Венесуелою та Мадуро. Серед них — ймовірність появи «збройних сил США у Венесуелі до» певної дати, усунення Мадуро від влади до визначеного терміну, можливого вторгнення США до 31 січня, а також сценарій, за яким президент Дональд Трамп «застосує військові повноваження щодо Венесуели» до конкретної дати.

Як зазначається у справі, приблизно 26 грудня 2025 року Ван Дайк зареєстрував акаунт на Polymarket, поповнив його та почав робити ставки на події, пов’язані з Венесуелою та Мадуро. У період від 27 грудня 2025 року до вечора 26 січня він здійснив близько 13 ставок. Усі вони були на результат «так» щодо таких сценаріїв:

«Збройні сили США у Венесуелі до 31 січня 2026 року»,

«Мадуро буде усунутий до 31 січня 2026 року»,

«Чи вторгнуться США до Венесуели до 31 січня»,

«Чи застосує Трамп військові повноваження щодо Венесуели до 31 січня».

Загальна сума ставок становила приблизно 33 034 дол., і при цьому Ван Дайк уже володів засекреченою інформацією про операцію Absolute Resolve.

У ніч проти 3 січня американські сили затримали Мадуро разом із дружиною в Каракасі, а вже за кілька годин президент США повідомив про успішне завершення операції. Після офіційного оголошення на Polymarket кілька контрактів щодо Венесуели були закриті зі значенням «так», зокрема ті, що стосувалися усунення Мадуро та присутності американських військ. У результаті Ван Дайк виграв свої ставки, а його прибуток, за версією слідства, становив близько 409 881 дол.

Після цього військовий нібито перевів основну частину коштів до іноземного криптовалютного сховища, а згодом — на новий онлайн-брокерський рахунок. У день проведення операції він також зняв більшість коштів зі свого акаунта Polymarket.

Після появи в медіа та соцмережах повідомлень про підозрілу активність на ринках, пов’язаних із Мадуро, Ван Дайк, за даними слідства, намагався приховати свою участь. Військовому висунуто обвинувачення:

за трьома епізодами порушення Закону про товарні біржі, кожен із яких передбачає до 10 років ув’язнення,

одним епізодом шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку (до 20 років ув’язнення),

одним епізодом незаконної фінансової операції (до 10 років позбавлення волі).

Нагадаємо, в січні стало відомо, що невідомий користувач Polymarket виграв понад 400 тис. дол., поставивши на відставку Мадуро за лічені години до спецоперації США. Новий акаунт, створений наприкінці грудня, впевнено нарощував ставки саме на січневий усунення диктатора, витративши загалом близько 32 500 дол. Виграш ставки спровокував підозри у використанні інсайдерської інформації.