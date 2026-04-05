Виграв майже 400 тисяч доларів і ледь не помер: як скасований джекпот обернувся трагедією для британця

Джон Райдінг

76-річний британець Джон Райдінг пережив серцевий напад після того, як виграв близько 377 тисяч доларів в онлайн-казино. Річ у тім, що виплату анулювали буцімто через технічний збій.

Про це повідомляє BBC.

Що відомо про курйоз із джекпотом

Як повідомляється, чоловік зірвав джекпот 16 березня. Спершу виграш навіть підтвердив менеджер букмекерської компанії William Hill, а кошти з’явилися на його рахунку.

Втім уже наступного дня нарахування анулювали, пояснивши це помилкою, через яку гравцям нарахували «некоректні суми». Замість виграшу на рахунок повернули лише 15,40 фунтів, а сам Джон втратив доступ до свого акаунта і не зміг вирішити ситуацію через службу підтримки.

За словами чоловіка, різкий емоційний стрес від втрати виграшу призвів до серцевого нападу — його госпіталізували, і лікарі боролися за його життя. Родина назвала пережите «жахливим тижнем».

«Після кількох днів, коли я не міг ні з ким поговорити — не в змозі вирішити будь-яку проблему — я ліг у ліжко і відчув себе дуже погано, що призвело до госпіталізації на машині швидкої допомоги з серцевим нападом», — розповів Джон.

На думку потерпілого, William Hill повинна мати «якийсь моральний компас, вирішити цю справу мирним шляхом та вшанувати перемогу».

«Вони не можуть просто ігнорувати це та казати, що їм не пощастило, і визнати, що це виграш, бо гроші надійшли на мій рахунок», — вважає чоловік.

Реакція букмекерів

У компанії заявили, що «дуже шкода чути про стан пана Райдинга». Там побажали йому якнайшвидшого одужання. Зазначається, що під час планової перевірки активності платформи виявили проблему, що впливала на гру Jackpot Drop, яка тимчасово призводила до зарахування неправильних сум на баланси гравців.

«Хоча ми швидко виявили та вирішили цю проблему, протягом короткого періоду часу кошти помилково зараховувалися на деякі рахунки клієнтів, які не були правильно згенеровані в результаті дійсного або належним чином функціонуючого ігрового процесу», — відзначили у букмекерській компанії.

Водночас юристи повідомляють, що подібні випадки не поодинокі, і розглядають можливість колективного позову проти букмекерів, оскільки ті не завжди можуть законно посилатися на свої правила для скасування виплат.

