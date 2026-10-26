Ядерна зброя / © Getty Images

Реклама

Скорочення американської військової присутності в Європі або вихід США з НАТО можуть посилити ризик російської агресії проти Литви, Латвії та Естонії.

Про це йдеться в матеріалі Forbes, присвяченому оцінкам експерта з ядерного арсеналу Росії Спенсера Воррена.

Реклама

За оцінкою Воррена, після України потенційними цілями Москви можуть стати країни Балтії. Їхні збройні сили поступаються російській армії за чисельністю та військовими можливостями. За відсутності підтримки НАТО стримувати можливий наступ Росії цим державам буде значно складніше.

Реклама

Експерт також звернув увагу на прогнози Данської служби військової розвідки щодо темпів відновлення військового потенціалу Росії.

Згідно з наведеними оцінками, приблизно через шість місяців Росія може бути готовою до локального збройного конфлікту із сусідньою державою. Через два роки вона потенційно зможе розпочати регіональну війну проти кількох країн Балтійського регіону, а приблизно через п’ять років — масштабний військовий конфлікт у Європі.

Водночас Воррен вважає, що європейські держави мають достатній потенціал, аби протистояти Росії у звичайній війні навіть без участі американських військ. Проте можливе застосування ядерної зброї суттєво ускладнює прогнозування перебігу такого протистояння.

На думку експерта, Москва може розглядати ядерний удар як один зі сценаріїв, якщо російська армія опиниться на межі поразки. Такий крок міг би бути спрямований на те, щоб запобігти розгрому російських військ, особливо якщо європейські сили створюватимуть загрозу території РФ.

Реклама

Водночас побоювання щодо можливої відповіді з боку США або Франції можуть стати стримувальним чинником для Кремля та змусити його відмовитися від використання ядерної зброї.

На тлі ядерних погроз Росії Франція приділяє дедалі більше уваги власному ядерному потенціалу. За даними Forbes, президент Еммануель Макрон підтримує модернізацію французького ядерного арсеналу та розширення можливостей ядерного стримування для захисту союзників.

Згідно з даними Федерації американських учених, ядерний арсенал Франції налічує близько 290 боєголовок. Ще приблизно 80 списаних боєголовок очікують на демонтаж.

Воррен наголошує, що в разі війни між Росією та європейськими державами без застосування ядерної зброї країни Європи, ймовірно, зможуть здобути перемогу над російськими військами в Балтійському регіоні.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Польща прагне до того, щоб розмістити в країні ядерну зброю Франції та Сполучених Штатів Америки.

Ми раніше інформували, що у Кремлі істерично відреагували на випробувальний запуск французької балістичної ракети М51.3, здатної нести ядерний заряд, назвавши його «гучним і чітким» посланням.

Новини партнерів