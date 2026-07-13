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Виходи було заблоковано: у пабі трагічно загинули 27 осіб (фото)
Попередньо, причиною пожежі у популярному таїландському пабі Rong Beer Na Lat Phrao стало коротке закорочення в кондиціонері, розташованому на стелі.
У Бангкоку сталася пожежа у барі Rong Beer Na Lat Phrao. Загинули 27 людей, десятки постраждали.
Про це повідомляє Reuters.
Заклад розташований на півночі столиці Таїланду у пожвавленому районі з торговими центрами, кінотеатрами, парками та ринком.
За попередніми даними, причиною пожежі стало закорочення кондиціонера. В результаті загинули 27 людей. 63 особи постраждали, 22 з яких перебувають у критичному стані. Пожежникам знадобилося близько пів години, щоб локалізувати вогонь.
Два пожежні виходи були частково заблоковані, що завадило багатьом відвідувачам одразу вибратися з приміщення. Більшість жертв могли загинути від отруєння димом.
Більшість загиблих — громадяни Таїланду віком від 25 до 50 років. Правоохоронні органи країни проводять слідчі дії.
Нагадаємо, найбільше місто Пакистану, Карачі, сколихнула масштабна пожежа в торговому центрі Gul Plaza, яка тривала понад добу. Наразі підтверджено загибель 14 осіб.