Виходила заміж за чоловіків, щоб убивати їх: як "чорну вдову" викрили та засудили до 10 смертних вироків

В Ірані жінку засудили до 10 смертних вироків / © LADbible

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В Ірані 56-річну Колтум Акбарі засудили до десяти смертних вироків за серію умисних вбивств літніх чоловіків, із якими вона укладала шлюби для заволодіння їхнім майном, коштами та цінностями.

Про це повідомляє видання LADbible.

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За даними прокурорів, жінка вбивала чоловіків у місті Сарі від 2000 року. Вона брала з літніми чоловіками «тимчасовий шлюб», підсипала їм до напоїв суміш ліків і спирту, а коли ті слабшали — душила подушкою чи рушником.

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Жінку викрили у вересні 2023-го після смерті її 82-річного чоловіка Голамрези Бабаеї. Його син запідозрив злочин і звернувся до поліції, після чого Акбарі затримали і вона зізналася у скоєному.

«Я не знаю, скільки я вбила. Можливо, це було 13 чи 15 людей. Я точно не пам’ятаю», — наводило її слова видання The Telegraph.

Загалом правоохоронці висунули Акбарі звинувачення за 11 пунктами умисного вбивства та одним пунктом замаху на вбивство. Серед підтверджених слідством жертв — 69-річний Мірахмад Омрані, 62-річний Есмаїл Бахші та 83-річний Ганджалі Хамзей, який помер через 43 дні після весілля.

Речник судового управління Асгар Джахангір зазначив, що родичі десяти загиблих вимагали застосувати закон «відплати» (кісас), який передбачає покарання за принципом «око за око». Родина ще одного чоловіка погодилася прийняти викуп за кров. Як результат, суд призначив жінці 10 смертних вироків і тюремне ув’язнення за замах на вбивство.

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Як повідомив відділ зв’язків з громадськістю судової влади Мазендарана, засудженій та її адвокатам надали 20 днів для оскарження вироку у вищій інстанції. Під час процесу захист наполягав на дослідженні психічного стану Акбарі, проте родичі загиблих виступили проти цієї версії.

«Поєднання наркотиків, ретельного планування та обману сімей жертв не можна приписувати людині з психічним розладом», — наголосив родич одного з померлих.

Нагадаємо, у Львові затримано 49-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 46-річної жінки в лісопосадці.

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