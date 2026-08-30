«Викликав швидку після ударів»: 15-річного українця підозрюють у вбивстві батька, який воював

15-річного українця підозрюють у вбивстві батька / © Associated Press

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У німецькому Дортмунді сталася трагедія: 15-річного підлітка-українця підозрюють у вбивстві власного батька. За даними слідства, між ними спалахнула сварка, яка закінчилася двома смертельними ударами ножем у груди. Наразі юнак перебуває під вартою за підозрою у навмисному вбивстві, а правоохоронці з’ясовують деталі того, що сталося.

Про це повідомляє RTL.

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15-річний українець у Німеччині вбив батька: що відомо

Загиблий — 49-річний Олександр З. Він разом із родиною переїхав до дортмундського району Хьорде з України. Раніше чоловік служив у ЗСУ.

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На момент трагедії мати з донькою перебували в Україні, тож у квартирі чоловіки залишилися удвох. Як повідомляють журналісти, побутовий конфлікт міг виникнути через оплату за онлайн-ігри. Під час конфлікту хлопець двічі вдарив батька ножем у груди.

Адвокат підозрюваного Алі Моджаб наполягає на тому, що хлопця відразу охопили докори сумління, і він намагався врятувати батька.

«Кажуть, що мій клієнт одразу після поранень викликав службу швидкої допомоги».

За такої правової позиції обвинувачення можуть перекваліфікувати зі статті про вбивство на тяжке тілесне ушкодження, навіть попри смерть потерпілого.

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Паралельно з’явилися версії про можливу ідеологічну основу. За даними видання Bild, юнак, на ім’я Кевін З. нещодавно прийняв іслам та міг підпасти під вплив радикалів.

Захисник підлітка цю інформацію не підтверджує, називаючи головною причиною затяжні натягнуті стосунки між батьком і сином.

Поліція та прокуратура поки утримуються від розголошення деталей, зважаючи на неповнолітній вік фігуранта. Якщо провину 15-річного хлопця у вбивстві доведуть у суді, йому загрожує до 10 років позбавлення волі за підлітковим законодавством.

Німеччина: останні новини

Нагадаємо, у Німеччині судили трьох молодих українців, яких звинувачували у підготовці диверсій на користь російської розвідки. За даними слідства, обвинувачені мали з’ясувати маршрути компанії «Нова пошта» за допомогою посилок із GPS-трекерами, після чого цими ж шляхами планувалося відправляти вибухівку для залякування населення. Усі троє чоловіків, затримані торік у травні в Німеччині та Швейцарії, заперечували свою провину.

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Вищий регіональний суд Штутгарта призначив одному з українців один рік і три місяці позбавлення волі за організацію відправки трекерів для можливого стеження. Проте чоловіка звільнили від подальшого відбування покарання, оскільки цей термін він уже провів під вартою під час досудового слідства. Двох інших фігурантів справи суд повністю виправдав.

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