"Використаємо весь потенціал": Білорусь відкрито пригрозила Україні

Білоруська армія / © Міністерство оборони Білорусі

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Заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета цинічно пригрозив Україні жорсткою відповіддю у разі «агресивного перетину» білоруського кордону.

Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу RT.

«Якщо кордон буде, так би мовити, перетнутий без дозволу чи агресивним чином, ми відповімо, використовуючи весь наш потенціал і всі наші можливості. І наші українські сусіди це знають», — заявив білоруський дипломат.

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«Червоні лінії» Лукашенка

Секрета також апелював до так званих «червоних ліній», які начебто були заздалегідь визначені режимом Лукашенка.

«Червоні лінії були чітко визначені нашим президентом — це наш кордон», — сказав він.

Крім того, білоруський чиновник стверджував, що Захід нібито усвідомлює: будь-який напад на «союзну державу» матиме важкі наслідки та негайну відповідь.

Варто зазначити, що Білорусь фактично є співучасником російської агресії проти України — саме з її території у лютому 2022 року розпочався наступ російських військ на Київ. Режим Лукашенка надає Росії свою територію для розміщення військ і озброєння, тому погрози білоруського дипломата на адресу України виглядають особливо цинічно.

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Загроза з Білорусі — останні новини

Нагадаємо, раніше на тлі розмов про загрозу для України з північного та північно-східного напрямків, дипломат Роман Безсмертний оцінив реальні військові сили самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та плани Кремля.

Тим часом Україна надіслала чіткий сигнал білоруському режиму на тлі потенційних військових загроз: у разі спроби перетнути кордон, наслідки для Мінська будуть катастрофічними.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна уважно стежить за ситуацією в Білорусі та не очікує її вступу у війну проти нашої держави. Водночас українські спецслужби відстежують усі зміни поблизу кордону, які можуть становити потенційну загрозу.

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