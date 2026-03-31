Використовували квартири замість кладовища: у Китаї заборонять зберігати прах у житлі

У Китаї ухвалили нове законодавство у сфері поховань, яке забороняє використовувати житло для зберігання кремованих останків. Йдеться про так звані «квартири з кісткового попелу», де родини облаштовували простір як ритуальні кімнати з урнами, свічками та іншими атрибутами вшанування.

Про це повідомило видання The Guardian.

Закон також забороняє поховання поза межами офіційних кладовищ і зведення гробниць у невідведених для цього місцях. Документ набуде чинності напередодні традиційного свята Цінмін, коли китайці відвідують могили родичів.

Практика зберігання праху в квартирах набула популярності на тлі урбанізації та старіння населення. У містах зростає конкуренція за обмежені ділянки на кладовищах, а їхня вартість залишається високою. За даними опитування страхової компанії SunLife, Китай посідає друге місце у світі за витратами на поховання після Японії.

Додатковим чинником стало падіння цін на житло: з 2021 до 2025 року нерухомість подешевшала приблизно на 40%. При цьому право користування житлом становить до 70 років, тоді як місця на кладовищах часто надаються в оренду на 20 років. Це підштовхнуло частину громадян обирати квартири як альтернативу традиційним похованням.

У соцмережах нововведення викликало дискусію. Користувачі сумніваються у можливості контролю та звертають увагу на високу вартість кладовищ навіть зі знижками.

На тлі зростання кількості смертей — 11,3 мільйона у 2025 році проти 9,8 мільйона у 2015-му — китайська влада також просуває альтернативні способи поховання. Зокрема, у великих містах субсидують «екологічні» варіанти, як-от морські поховання. У Шанхаї їхня кількість у 2025 році вперше перевищила 10 тисяч випадків.

